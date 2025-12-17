O femeie care lucra ca medic anestezist a fost găsită moartă într-un congelator dintr-un magazin din Miami

Stiri Socante
17-12-2025 | 09:00
femeie moarta congelator miami
Foto: Facebook

O femeie, medic anestezist, a fost găsită moartă în interiorul congelatorului unui magazin Dollar Tree din Florida, potrivit autorităților.

autor
Lorena Mihăilă

Polițiștii au intervenit la magazinul Dollar Tree din Miami după ce un angajat a raportat că a văzut o femeie decedată în interiorul magazinului, a transmis Departamentul de Poliție din Miami, scrie New York Post.

Helen Massiell Garah Sanchez, în vârstă de 32 de ani, era un medic anestezist. Ea fost găsită dezbrăcată, potrivit unei înregistrări audio a dispeceratului obținută de CBS Miami.

„Apelantul a găsit o femeie dezbrăcată în camera frigorifică a magazinului”, au spus dispecerii prin stațiile de poliție, conform sursei citate.

Autoritățile au precizat că nu există suspiciuni de omor, iar imaginile de pe camerele de supraveghere nu au ridicat semne de alarmă. Cu toate acestea, moartea lui Sanchez rămâne în curs de investigare.

Citește și
gripă aviară
Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni

Circumstanțele în care a survenit decesul ei rămân neclare.

Sanchez era medic în Nicaragua și se afla „în străinătate” atunci când a avut loc „tragicul accident”, potrivit unei campanii GoFundMe.

Ea „și-a dedicat viața medicinei, obținând recunoaștere ca medic anestezist specializat în boli cardiace congenitale”, se arată în descrierea strângerii de fonduri.

„Munca ei a adus speranță și vindecare nenumăraților copii și familii. Compasiunea, priceperea și dedicarea ei pentru salvarea vieților celor mici i-au definit atât cariera, cât și caracterul”, mai spune mesajul, care urmărește strângerea de fonduri pentru repatrierea trupului ei în Nicaragua, unde vor avea loc serviciile funerare.

Sanchez era și mama a doi copii, care se află în Nicaragua și care erau „centrul universului ei”, se mai menționează în campania GoFundMe.

Horoscop 17 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va evalua sentimentele

Sursa: StirilePROTV

Etichete: miami, femeie decedata, congelator,

Dată publicare: 17-12-2025 09:00

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Doar 30 de răniţi în Japonia, în urma cutremurului cu magnitudinea 7,6. Niciun deces nu a fost înregistrat
Stiri externe
Doar 30 de răniţi în Japonia, în urma cutremurului cu magnitudinea 7,6. Niciun deces nu a fost înregistrat

Cel puţin 30 de persoane au fost rănite în urma unui cutremur puternic, de magnitudinea 7,6, care a avut loc luni în largul Japoniei, unde au fost înregistrate mai multe valuri de tsunami - de 70 de metri înălţime.

Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni
Stiri Sanatate
Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni

Un locuitor din Washington a murit din cauza complicațiilor provocate de o infecție cu un virus al gripei aviare, care nu a mai fost raportat până acum la oameni, a anunțat vineri Departamentul de Sănătate al statului american.

A fost stabilită cauza morţii lui Felix Baumgartner. Ce au dezvăluit procurorii la câteva luni de la deces
Stiri externe
A fost stabilită cauza morţii lui Felix Baumgartner. Ce au dezvăluit procurorii la câteva luni de la deces

Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie la Porto Sant'Elpidio, în Italia.

 

25 de clădiri din România, iluminate în roz pentru conștientizarea cancerului de sân. Anual apar peste 12.000 de cazuri noi
Stiri Sociale
25 de clădiri din România, iluminate în roz pentru conștientizarea cancerului de sân. Anual apar peste 12.000 de cazuri noi

În România, cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic. Însă atunci când boala e depistată la timp, șansele de vindecare sunt foarte mari.

Palatul Cotroceni, iluminat în roz pentru prevenția cancerului la sân. Mesajul primei doamne, Mirabela Grădinaru
Stiri actuale
Palatul Cotroceni, iluminat în roz pentru prevenția cancerului la sân. Mesajul primei doamne, Mirabela Grădinaru

În România, cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic.

Recomandări
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă
Stiri Politice
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989
Stiri actuale
Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989

Miercuri se împlinesc 36 de ani de când, la Timișoara, au căzut primii oameni loviți de gloanțe, pentru că au avut curajul să se ridice împotriva comunismului.

Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European
Stiri Politice
Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest şi la Consiliul European, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Decembrie 2025

47:43

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28