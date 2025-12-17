O femeie care lucra ca medic anestezist a fost găsită moartă într-un congelator dintr-un magazin din Miami

O femeie, medic anestezist, a fost găsită moartă în interiorul congelatorului unui magazin Dollar Tree din Florida, potrivit autorităților.

Polițiștii au intervenit la magazinul Dollar Tree din Miami după ce un angajat a raportat că a văzut o femeie decedată în interiorul magazinului, a transmis Departamentul de Poliție din Miami, scrie New York Post.

Helen Massiell Garah Sanchez, în vârstă de 32 de ani, era un medic anestezist. Ea fost găsită dezbrăcată, potrivit unei înregistrări audio a dispeceratului obținută de CBS Miami.

„Apelantul a găsit o femeie dezbrăcată în camera frigorifică a magazinului”, au spus dispecerii prin stațiile de poliție, conform sursei citate.

Autoritățile au precizat că nu există suspiciuni de omor, iar imaginile de pe camerele de supraveghere nu au ridicat semne de alarmă. Cu toate acestea, moartea lui Sanchez rămâne în curs de investigare.

Circumstanțele în care a survenit decesul ei rămân neclare.

Sanchez era medic în Nicaragua și se afla „în străinătate” atunci când a avut loc „tragicul accident”, potrivit unei campanii GoFundMe.

Ea „și-a dedicat viața medicinei, obținând recunoaștere ca medic anestezist specializat în boli cardiace congenitale”, se arată în descrierea strângerii de fonduri.

„Munca ei a adus speranță și vindecare nenumăraților copii și familii. Compasiunea, priceperea și dedicarea ei pentru salvarea vieților celor mici i-au definit atât cariera, cât și caracterul”, mai spune mesajul, care urmărește strângerea de fonduri pentru repatrierea trupului ei în Nicaragua, unde vor avea loc serviciile funerare.

Sanchez era și mama a doi copii, care se află în Nicaragua și care erau „centrul universului ei”, se mai menționează în campania GoFundMe.

