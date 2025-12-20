Gisele Bündchen s-a căsătorit în secret cu Joaquim Valente, într-o ceremonie intimă în Florida

Gisele Bündchen si Joaquim Valente
Getty

Gisele Bündchen s-a căsătorit. Vineri (19 decembrie) s-a aflat că supermodelul brazilian în vârstă de 45 de ani și Joaquim Valente s-au căsătorit în secret, într-o ceremonie intimă desfășurată la începutul lunii.

Ioana Andreescu

Cuplul și-a unit destinele miercuri (3 decembrie) în Surfside, Florida, potrivit înregistrărilor de căsătorie consultate de revista People. TMZ a fost prima publicație care a raportat vestea, potrivit JustJared.

Căsătoria are loc la aproape un an după ce Gisele și instructorul de jiu-jitsu au devenit părinți, în februarie 2025, ai unui băiețel. Bebelușul li se alătură lui Benjamin, fiul de 15 ani al lui Gisele, și lui Vivian, fiica de 12 ani, pe care îi are cu fostul ei soț, Tom Brady.

Gisele și Joaquim au fost văzuți pentru prima dată ca un cuplu în noiembrie 2022, când el a mers împreună cu Gisele și copiii ei într-o călătorie în Costa Rica, la doar câteva săptămâni după ce ea finalizase divorțul de fostul star NFL, în vârstă de 48 de ani.

Deși sunt adesea văzuți împreună în Florida, Gisele și Joaquim păstrează de obicei discreția în ceea ce privește detaliile relației lor.

Sursa: Justjared.com

