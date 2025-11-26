De ce urechile de porc și șoriciul sunt mai scumpe decât carnea. Explicația măcelarilor

În măcelării au început să sosească vedetele sezonului: urechile de porc, șoriciul și jumările, care au locul lor pe mesele de sărbători. Când văd prețurile, oamenii parcă simt un nod în gât: două urechi costă cât un kilogram de carne.

Iar unul de șorici, cât patru! Chiar și așa, nu se pot abține, și cumpără, măcar de gust.

La o băcănie din Pitești, patronul își invită clienții la degustare. Șoriciul costă 89 de lei kilogramul, jumările peste 100, iar urechile de porc se vând cu 93 de lei kilogramul.

Marius Marinescu, patron băcănie: „Urechile coapte, este o nouă invenție, ca să zic așa, și un gust care a prins foarte bine. Mănânci puțin și te saturi.”

Reporter: Cum vi se par prețurile?

Client: „Dacă nici pentru noi nu ne oferim acest lucru, măcar de sărbători, ce pot să mai zic...”

Măcelarii explică: oricât de mare e porcul, din el scot cam un metru pătrat de șorici. Și tot două urechi are. Dacă le taie, căpățâna, folosit de regulă la tobă, nu prea mai are valoare. Așadar, cantităţile sunt mici, preparate artizanal, iar produsele nu conțin adaosuri.

Rareș Chiric, reprezentant carmangerie: „Prețul e mai mare față de restul produselor și da, sunt niște delicatese, nu poți să mănânci foarte multe.”

Chiar și slănina afumată costă cât un kilogram de carne macră.

Nicu Tudor, măcelar: „E foarte bună, fără colesterol. Cu roșii, cu ceapă, cu o țuică bună”

Femeie: „La pensia noastră acuma, luăm și noi câte puțin”.

Cât despre jumări, unii le prepară singuri, în casă... Dar nu este chiar simplu. Secretul pentru ca jumările să fie crocante constă în temperatura de prăjire.

Vasile Bucur, chef bucătar: „Trebuie echilibrat foarte bine și sare câtă trebuie, și până devin ele aurii și frumoase, să fie crocante.”

În restaurante, un platou de patru persoane cu preparate tradiționale de porc depășește suta de lei. Bucătarii spun însă că pofta e mare și, începând cu 1 decembrie, aceste aperitive se vor vinde foarte bine.

