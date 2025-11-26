De ce urechile de porc și șoriciul sunt mai scumpe decât carnea. Explicația măcelarilor

Stiri Diverse
26-11-2025 | 19:59
×
Codul embed a fost copiat

În măcelării au început să sosească vedetele sezonului: urechile de porc, șoriciul și jumările, care au locul lor pe mesele de sărbători. Când văd prețurile, oamenii parcă simt un nod în gât: două urechi costă cât un kilogram de carne.

autor
Ana Tudoran,  Natașa Paraschiv

Iar unul de șorici, cât patru! Chiar și așa, nu se pot abține, și cumpără, măcar de gust.

La o băcănie din Pitești, patronul își invită clienții la degustare. Șoriciul costă 89 de lei kilogramul, jumările peste 100, iar urechile de porc se vând cu 93 de lei kilogramul.

Marius Marinescu, patron băcănie: „Urechile coapte, este o nouă invenție, ca să zic așa, și un gust care a prins foarte bine. Mănânci puțin și te saturi.”

Reporter: Cum vi se par prețurile?

Citește și
mancare targ
Târgurile de Crăciun s-au umplut de bucate alese. De la tobă la ceaune cu tocană, vizitatorii au avut de unde alege

Client: „Dacă nici pentru noi nu ne oferim acest lucru, măcar de sărbători, ce pot să mai zic...”

Măcelarii explică: oricât de mare e porcul, din el scot cam un metru pătrat de șorici. Și tot două urechi are. Dacă le taie, căpățâna, folosit de regulă la tobă, nu prea mai are valoare. Așadar, cantităţile sunt mici, preparate artizanal, iar produsele nu conțin adaosuri.

Rareș Chiric, reprezentant carmangerie: Prețul e mai mare față de restul produselor și da, sunt niște delicatese, nu poți să mănânci foarte multe.

Chiar și slănina afumată costă cât un kilogram de carne macră.

Nicu Tudor, măcelar: E foarte bună, fără colesterol. Cu roșii, cu ceapă, cu o țuică bună”

Femeie:La pensia noastră acuma, luăm și noi câte puțin”.

Cât despre jumări, unii le prepară singuri, în casă... Dar nu este chiar simplu. Secretul pentru ca jumările să fie crocante constă în temperatura de prăjire.

Vasile Bucur, chef bucătar: Trebuie echilibrat foarte bine și sare câtă trebuie, și până devin ele aurii și frumoase, să fie crocante.

În restaurante, un platou de patru persoane cu preparate tradiționale de porc depășește suta de lei. Bucătarii spun însă că pofta e mare și, începând cu 1 decembrie, aceste aperitive se vor vinde foarte bine.

Sursa: Pro TV

Etichete: porc, sarbatori, sorici, jumari,

Dată publicare: 26-11-2025 19:58

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
Citește și...
Festivalul slăninei autohtone, în acest weekend la Cluj-Napoca. Pe piață predomină cea de import
Stiri actuale
Festivalul slăninei autohtone, în acest weekend la Cluj-Napoca. Pe piață predomină cea de import

Untoasă, să se topească în gură, cu aromă de fum și șorici moale, slănina este regină în sezonul rece.

Târgurile de Crăciun s-au umplut de bucate alese. De la tobă la ceaune cu tocană, vizitatorii au avut de unde alege
Stiri actuale
Târgurile de Crăciun s-au umplut de bucate alese. De la tobă la ceaune cu tocană, vizitatorii au avut de unde alege

Pomană porcului cu mămăliguță fierbinte, ceaune cu tocană și platouri burdușite cu cârnați, tobă, șorici și caltaboș, toate i-au ispitit pe cei care sâmbătă au mers prin pieţe sau la târgurile de Crăciun.

Turiștii au sărbătorit Ignatul chiar pe pârtie, la Rânca. Organizatorii au adus un porc pe care l-au tranșat și l-au pregătit
Stiri actuale
Turiștii au sărbătorit Ignatul chiar pe pârtie, la Rânca. Organizatorii au adus un porc pe care l-au tranșat și l-au pregătit

Cu sau fără zăpadă afară, românii știu să respecte tradițiile de Crăciun, mai ales când e vorba despre cele culinare. Turiștii veniți de Ignat la Rânca, au petrecut de minune cu șorici, pomana porcului și țuică fiartă, chiar la baza pârtiei.

S-a filmat mâncând șorici în Bali, apoi a postat clipul pe TikTok. Gestul care trimis-o direct la închisoare
Stiri externe
S-a filmat mâncând șorici în Bali, apoi a postat clipul pe TikTok. Gestul care trimis-o direct la închisoare

O femeie musulmană a fost condamnată la doi ani de închisoare, în conformitate cu legea indoneziană privind blasfemia, din cauza unui videoclip pe care l-a distribuit pe TikTok.

Crăciun la munte, dar fără zăpadă. Pe Transalpina, turiștii au fost încântați de șorici
Stiri Turism
Crăciun la munte, dar fără zăpadă. Pe Transalpina, turiștii au fost încântați de șorici

În lipsa zăpezii, turiștii de la munte s-au putut bucura măcar de șoriciul proaspăt și jumările cu mămăliguță

Recomandări
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut
Stiri actuale
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”
Stiri Politice
Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”

Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Reprezentanții POT au votat ”împotrivă”, iar SOS a ieșit din sală.

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Stiri externe
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28