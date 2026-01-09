O adolescentă a căzut dintr-o ambulanță aflată în mers, pe o autostradă din Anglia

ambulanță Anglia
Shutterstock

O adolescentă a căzut din partea din spate a unei ambulanțe pe autostradă, în timp ce era transportată de urgență la spital.

Ioana Andreescu

Au fost întârzieri majore după ce pacienta a „ieșit” din ambulanța aflată în mers, pe breteaua de legătură dintre autostrăzile M6 și M55, în Lancashire, potrivit Daily Mail.

Adolescenta, a cărei identitate nu a fost făcută publică și care era deja transportată la spital, nu a suferit răni grave în urma căderii.

Nu este clar cum a căzut exact din ambulanță. Autostrada intens circulată a fost închisă timp de aproape două ore, în plină oră de vârf, în timp ce serviciile de urgență au gestionat incidentul.

Un purtător de cuvânt al Poliției din Lancashire a declarat: „La ora 17:17, marți, 6 ianuarie, am primit un apel care semnala că o adolescentă a căzut din spatele unei ambulanțe, pe breteaua M6 spre M55, pe sensul de mers sud. Aceasta a fost transportată la spital, însă, din fericire, nu se crede că a suferit răni grave. Autostrada a fost închisă pentru o perioadă scurtă și este acum complet redeschisă.”

Poliția din Lancashire a anunțat inițial că a fost sesizată cu privire la un accident rutier.

Sursa: Daily Mail

