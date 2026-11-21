Însă, noaptea, poziția corectă de dormit poate ajuta coloana să își păstreze curbura naturală. Iată care este cea mai sănătoasă poziție de dormit.

Cea mai bună poziție de dormit

„Dormitul pe spate este considerat adesea cea mai bună poziție pentru alinierea corectă a coloanei vertebrale”, spune Gerard Girasole, medic, director al departamentului de chirurgie ortopedică a coloanei vertebrale și codirector medical al Institutului de Ortopedie din Connecticut, din cadrul St. Vincent's Medical Center.

Asigură-te că folosești o pernă care susține curbura naturală a gâtului, astfel încât capul să rămână aliniat cu coloana vertebrală. Pernele cervicale sau cele ergonomice, cu formă conturată, sunt concepute pentru a urmări curbura gâtului și sunt potrivite pentru persoanele care dorm pe spate.

Dacă încă te confrunți cu dureri de spate, pune și o pernă sub genunchi, recomandă dr. Girasole.

„Aceasta reduce ușor curbura naturală a coloanei vertebrale și ameliorează presiunea asupra zonei lombare”, spune medicul.

Dacă nici această poziție nu te ajută, încearcă următoarea variantă: dormitul pe o parte.

Cea mai bună poziție dacă ai dureri de spate

Dacă ai dureri de spate, dormitul pe o parte poate fi cea mai potrivită poziție pentru tine, însă contează foarte mult detaliile. Important este să menții coloana vertebrală în forma sa naturală de „S”, astfel încât mușchii să se relaxeze, iar vertebrele și discurile intervertebrale să nu fie supuse unei presiuni suplimentare.

„Dormitul pe o parte poate reduce presiunea asupra coloanei vertebrale, dar numai dacă beneficiezi de susținerea potrivită. Ține genunchii ușor îndoiți și acordă atenție poziției pernelor”, spune dr. Girasole.

Încearcă:

• O pernă între genunchi, pentru a preveni răsucirea șoldurilor și a zonei lombare.

• O pernă între gât și saltea, astfel încât capul să rămână drept, fără să fie înclinat în sus sau în jos.

• O pernă mică sub talie, dacă există un spațiu între aceasta și saltea.

Cea mai proastă poziție de dormit pentru coloană

Dormitul pe burtă accentuează curbura zonei lombare și obligă gâtul să se răsucească într-o parte. Ambele poziții pot pune presiune asupra coloanei vertebrale.

„Dacă nu este singura poziție în care poți adormi, ar trebui să încerci să o eviți”, spune dr. Girasole.

Dacă este singura poziție în care poți dormi, există câteva ajustări care te pot ajuta să îți protejezi coloana vertebrală.

Încearcă:

• O pernă subțire sub pelvis.

• O pernă foarte moale sau fără pernă sub cap.

Cum alegi pernele potrivite

O poziție sănătoasă de dormit pentru coloană nu depinde doar de modul în care îți așezi corpul, ci și de susținerea oferită de perne. Prin urmare, nu alege orice pernă.

„Este foarte important să te asiguri că perna pe care o folosești este potrivită pentru poziția în care dormi”, spune dr. Girasole.

Când alegi o pernă, ține cont de următoarele aspecte:

• Dimensiunea și forma potrivite: perna trebuie să umple spațiul pe care îl susține, fără să îți dezalinieze coloana vertebrală.

• Posibilitatea de ajustare: alege perne din care poți adăuga sau scoate umplutură pentru a obține înălțimea potrivită.

• Pentru cap și gât: pernele ergonomice sau cervicale, cu forme conturate, care susțin alinierea corectă.

• Materiale care oferă susținere și permit circulația aerului: latex, spumă cu memorie sau spumă mărunțită cu umplutură ajustabilă.

Nu trebuie să îți cumperi o saltea nouă foarte scumpă sau să îți schimbi complet rutina pentru a dormi mai bine. În cele din urmă, găsirea unei poziții sănătoase pentru coloana vertebrală ține de identificarea variantei potrivite pentru corpul tău.

„Scopul este ca coloana vertebrală să rămână într-o poziție neutră. Fie că dormi pe spate sau pe o parte, important este să îi susții alinierea naturală”, spune dr. Girasole.

Dacă te trezești cu rigiditate sau dureri, discută cu medicul pentru recomandări. Chiar și ajustările mici, dintre care majoritatea țin de poziția pernelor, pot face o diferență semnificativă.

Iar atunci când te relaxezi în pat în fiecare seară, și coloana vertebrală se poate relaxa.

Cum influențează poziția de somn respirația, sforăitul și apneea în somn

Când stai întins pe spate, gravitația trage limba și palatul moale spre partea din spate a gâtului. Căile respiratorii se îngustează, aerul circulă mai repede prin spațiul rămas, țesuturile moi vibrează, iar rezultatul este sforăitul. Dacă spațiul se îngustează și mai mult, căile respiratorii se pot închide complet timp de zece secunde sau chiar mai mult. Închiderea repetată a acestora provoacă apneea obstructivă în somn, o afecțiune în care respirația se oprește și reîncepe în timpul somnului din cauza prăbușirii pereților gâtului.

Poziția corpului în timpul somnului nu este un factor minor în acest caz. Studiile realizate în laboratoarele de somn au arătat de mult timp că multe persoane au mult mai multe pauze respiratorii atunci când dorm pe spate decât atunci când dorm pe o parte. Medicii numesc acest fenomen apnee în somn pozițională, ceea ce înseamnă că episoadele de apnee sunt de cel puțin două ori mai frecvente atunci când persoana doarme cu fața în sus. Estimările diferă, însă aproximativ jumătate dintre adulții cu apnee în somn ușoară sau moderată se încadrează în această categorie.

Dormitul pe o parte schimbă poziția structurilor din gât. Limba cade lateral, nu spre partea din spate a gâtului, căile respiratorii rămân mai largi, iar atât sforăitul, cât și pauzele respiratorii se pot reduce. Și dormitul pe burtă menține căile respiratorii deschise, motiv pentru care unele persoane care sforăie puternic ajung să prefere această poziție, deși ea poate provoca alte probleme la nivelul gâtului și spatelui.

Trebuie luate în considerare două aspecte. În primul rând, schimbarea poziției ajută mai ales în cazul apneei ușoare. Apneea severă persistă, de obicei, indiferent de poziția corpului și necesită tratament recomandat de un medic specialist în somnologie. În al doilea rând, o noapte în care sforăitul este mai puțin zgomotos nu înseamnă că problema a fost rezolvată. Pauzele respiratorii pot continua fără zgomot și atunci când dormi pe o parte. Dacă partenerul observă că te îneci sau gâfâi în timpul somnului, ar trebui să mergi la un consult medical, nu să încerci diferite perne pentru a rezolva problema.

Dormitul pe spate. Cui îi face bine și cui îi poate dăuna

Dormitul în decubit dorsal, termenul medical pentru poziția în care stai întins cu fața în sus, are un avantaj clar: dacă folosești o pernă de înălțime moderată, capul, gâtul și coloana vertebrală rămân aproximativ aliniate, iar greutatea corpului se distribuie uniform pe saltea, fără să apese mai mult pe un umăr sau pe un șold. Din acest motiv, fizioterapeuții recomandă adesea această poziție persoanelor care au dureri de umăr. Uneori, aceștia sugerează și așezarea unei perne sub genunchi pentru a reduce curbura zonei lombare.

Medicii dermatologi atrag atenția și asupra unui alt aspect, mai puțin important. Dacă apeși aceeași parte a feței pe pernă timp de mai mulți ani, liniile de somn de pe obrazul respectiv se pot accentua. Dovezile provin din studii observaționale, iar efectul este unul estetic, însă există.

Dezavantajul principal este legat de căile respiratorii, așa cum am explicat în secțiunea anterioară. Dormitul pe spate este poziția cel mai puternic asociată cu sforăitul și cu apariția mai frecventă a pauzelor respiratorii. Dacă nu ai probleme de respirație, nu există un motiv să eviți această poziție. În schimb, dacă sforăi puternic sau ai fost diagnosticat cu apnee în somn, medicul specialist îți poate recomanda să nu dormi pe spate, conform hartfordhealthcare.

Sarcina este o altă situație în care recomandările sunt specifice. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) recomandă ca femeile însărcinate să adoarmă pe o parte începând cu săptămâna 28 de sarcină. Recomandarea se bazează pe studii observaționale care au asociat adormirea pe spate în ultima parte a sarcinii cu un risc mai mare de naștere a unui făt mort. Mecanismul probabil este legat de greutatea uterului, care poate comprima vena mare prin care sângele se întoarce la inimă. Riscul absolut rămâne scăzut, iar dacă te trezești și observi că ai dormit pe spate, nu trebuie să te alarmezi. Recomandarea se referă la poziția în care adormi.