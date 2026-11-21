Localnicii spun că, de-a lungul timpului, s-a mai furat din cimitir. Totuși, în acest an, potrivit poliției, nu a fost înregistrată deocamdată nicio plângere pentru furt sau vandalism.

Camerele de supraveghere au fost instalate din 25 în 25 de metri. Unele par orientate în aceeași direcție, în timp ce altele s-ar intersecta cu zona pe care o acoperă cele din interiorul cimitirului.

Tânăr: „Putea să le pună la înălțime mai mare și să bată pe o rază mai lungă".

Potrivit directorului de la Gospodărire Urbană, serviciu care se ocupă și de cimitire, o astfel de cameră de supraveghere costă cel puțin 2.000 de lei.

Dragoș Magearu, director Gospodărire Urbană Galați: „Sunt niște camere inteligente, în primul rând. Cele care detectează silueta umană. Și atunci când detectează silueta umană, dau alarma. Nu se poate intra în perimetrul lor".

Corespondent ProTV: „Pe gardul din față au fost instalate 22 de camere, dar reprezentanții Administrației Cimitirelor ne spun că anul viitor vor continua proiectul și vor instala din 25 în 25 de metri camere și pe această latură. Vor fi, în total, peste 40 de camere de supraveghere".

Proiectul de 2 milioane de lei va duce și la reducerea numărului de agenți de pază

Oamenii care vin să îngrijească mormintele rudelor spun că au fost cazuri de vandalism și speră ca noile camere să îi descurajeze pe cei care comit ilegalități.

„-E jale!

-De ce ziceți asta? Se fură?

-Da, se aruncă, se deteriorează, se...”.

„Femeie: Sunt și mulți răi care intră, devastează mormintele. Sparg, strică.

Reporter: Și atunci le vedeți utilitatea, credeți că e eficient?

Femeie: Cred că da".

Conform Administrației Cimitirelor din Galați, proiectul se va încheia anul viitor și va costa aproximativ 2 milioane de lei. În același timp, ar urma să fie redus numărul agenților de pază care patrulează acum, 24 de ore din 24.

Pe cele 21 de hectare, Cimitirul Eternitatea adăpostește parcele dedicate ortodocșilor, lipovenilor de rit vechi, catolicilor, protestanților și musulmanilor. În același timp, conține numeroase monumente funerare cu valoare artistică, arhitecturală și istorică deosebită.