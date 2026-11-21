"Desigur, Ucraina doreşte foarte mult să fie în NATO", le-a spus Zelenski jurnaliştilor, la Kiev, apreciind că aderarea la Alianţă reprezintă una dintre "cele mai evidente garanţii de securitate" pentru ţara sa, transmite Agerpres, care citează France Presse.

Tot sâmbătă, Zelenski a declarat că summitul trilateral din această săptămână, la care au participat liderii Chinei, Rusiei şi Statelor Unite, a fost "foarte nereuşit" pentru preşedintele rus Vladimir Putin. Potrivit liderului ucrainean, Putin nu a reuşit să recreeze Conferinţa de la Ialta, care a decis soarta Europei în 1945, relatează Reuters.

Subiectul aderării Ucrainei la NATO, exclus de Washington începând din 2025, a revenit în discuţie în ultimele zile, în contextul unor noi negocieri pentru încheierea invaziei ruse, care durează de aproape cinci ani.

Joi, la o reuniune desfăşurată la Berlin cu aliaţii Kievului, emisarul american Jared Kushner a declarat că Statele Unite ar putea fi dispuse să ofere Ucrainei "o garanţie de securitate similară celei prevăzute de articolul 5" al Tratatului Atlanticului de Nord.

Această prevedere, care reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale NATO, stipulează că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaţilor.

Prezent la aceeaşi reuniune de la Berlin, preşedintele francez Emmanuel Macron a pledat pentru reluarea discuţiilor privind aderarea Ucrainei la NATO.

Vineri, Preşedinţia franceză a apreciat, la rândul ei că oferirea unei protecţii de tipul celei prevăzute de articolul 5 ar echivala, în practică, cu primirea Ucrainei în Alianţa Nord-Atlantică.

Tot vineri, două rachete şi o dronă despre care există suspiciunea că ar fi ruseşti au căzut în sud-estul Poloniei, stat membru NATO şi vecin al Ucrainei. Secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, a denunţat ulterior "încălcări grave" ale spaţiului aerian polonez.