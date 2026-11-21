Resursele de energie totale disponibile în anul 2025 au cumulat 42,8 milioane tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 1,9% faţă de anul 2024 ca urmare a majorării importurilor cu 10,6%, a resurselor de gaze naturale utilizabile cu 7,5% şi a resurselor de ţiţei cu 4,5%, conform datelor INS preluate de Agerpres.

Potrivit sursei citate, scăderi au înregistrat stocul de resurse de energie la începutul anului şi producţia de energie primară. Reduceri mai importante ale resurselor s-au înregistrat la cocsul din import (-71,6%), produsele petroliere din import (-9,0%), cărbuni (-7,3%) şi energie hidroelectrică, eoliană, solar fotovoltaică şi căldura nucleară (-2%). Creşteri au înregistrat resursele de gaze naturale utilizabile, cu 7,5%, şi resursele de ţiţei, cu 4,5%.

Resursele de energie primară au fost anul trecut de 41,545 milioane tone echivalent petrol, în creştere cu 2% faţă de anul precedent. Producţia de energie primară (20,564 milioane tep) a scăzut cu 506.000 tep comparativ cu 2024, pe fondul diminuării producţiei de ţiţei, cărbune, energie electrică din surse regenerabile şi gaze naturale utilizabile.

Importul de produse energetice a crescut în anul 2025 cu 10,6% faţă de 2024, datorită majorării importului de gaze naturale utilizabile (+75%) şi de ţiţei (+7,9%). Scăderi s-au înregistrat la cărbune şi cocs (-54,2%) şi la produse petroliere (-9%).

Consumul intern brut (inclusiv pierderile) a scăzut anul trecut cu 564.000 tep, raportat la 2024. O creştere a consumului intern brut a fost înregistrată la gaze naturale, de 81.000 tep, în timp ce scăderi ale consumului intern brut s-au consemnat la ţiţei şi produse petroliere (-247.000 tep), cărbune (inclusiv cocs) (-206.000 tep) şi energie electrică (-32.000 tep).

Consumul total de energie pe economie a scăzut în 2025 față de 2024

În 2025, consumul final energetic, pe total economie, a scăzut cu 4.000 tep faţă de anul anterior. Creşteri s-au înregistrat la consumul din alte ramuri ale economiei (+8,1%), la consumul populaţiei (+6,5%) şi la consumul din transporturi (+2,9%). Scăderi au fost înregistrate în agricultură şi silvicultură (-21,1%) şi în consumul din industrie (-15,8%).

"În totalul consumului final energetic, consumul în transporturi are ponderea cea mai mare (35,5%), urmat de consumul populaţiei (33,9%) şi de cel în industrie (18,1%)", precizează INS.

Exportul de energie (inclusiv buncărajul) a fost, în 2025, de 9,053 milioane tep, în creştere cu 1,567 milioane tep (+20,9%) faţă de anul 2024.

Potrivit datelor INS, consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2025 a fost de 1569 kg echivalent petrol, în scădere cu 1,8% faţă de anul 2024.

În ceea ce priveşte resursele de energie electrică, în anul 2025 acestea au fost cu 3.073 GWh (+4,6%) mai mari decât în anul 2024, producţia internă având o pondere de 74% în total resurse. Importurile de energie electrică (inclusiv schimburile transfrontaliere cu sistemele energetice vecine) au crescut cu 32,3% faţă de anul 2024.

Comparativ cu anul precedent s-au înregistrat scăderi ale producţiei de energie hidroelectrică cu 1.976 GWh (-13,6%), ale producţiei de energie eoliană cu 304 GWh (-4,8%) şi ale producţiei de energie termoelectrică cu 232 GWh (-0,8%), în timp ce producţia de energie solară fotovoltaică a crescut cu 1.129 GWh (+33%).

Producţia de energie termoelectrică a scăzut faţă de anul precedent, din cauza diminuării producţiei de energie electrică pe bază de hidrocarburi gazoase (-5,3%) şi de energie electrică produsă pe bază de cărbune (-1,4%). În anul 2025, ponderea producţiei de energie termoelectrică în totalul producţiei de energie electrică a reprezentat 55,5%.

Importul de energie a crescut

Importul de energie electrică a crescut cu 4.456 GWh faţă de anul precedent, exportul (inclusiv schimburile transfrontaliere cu sistemele energetice vecine) având o creştere cu 3.671 GWh (33,9%) faţă de anul 2024.

Producţia netă de energie electrică (reprezentând producţia brută din care se scade consumul de energie electrică folosit pentru producerea de energie electrică şi termică) a fost în anul 2025 de 47.933 GWh, cu 1.235 GWh mai mică decât în 2024.

Consumul pentru producerea energiei termoelectrice a fost cu 66.000 tep (1,1%) mai mare decât în anul 2024. Pentru producerea energiei termoelectrice au fost utilizaţi 6,285 milioane tep combustibil, în acest consum fiind inclus şi combustibilul folosit în centrala nuclearo-electrică. Ponderea consumului de cărbune, în totalul consumului pentru producerea energiei termoelectrice, a fost de 27,8%, în creştere faţă de anul 2024, când a fost 27,5%. Consumul de hidrocarburi lichide şi-a păstrat în continuare o pondere nesemnificativă în totalul consumului pentru producerea energiei termoelectrice.