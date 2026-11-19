Vibrația zilei este 2 și o să facem echipă cu cel de lângă noi.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – SCORPION

Se rezolvă situații din trecut, primiți OK-ul pentru școală, serviciu și o să puneți o serie de lucruri la punct, ca să fie totul în regulă.

Ați putea regla o situație contractuală și, eventual, să mai cereți niște bani, ca să ajungeți la costurile actuale.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – SĂGETĂTOR

Se tot insistă să le faceți o vizită unor prieteni, rude care locuiesc în străinătate sau prin țară și cu care nu v-ați mai văzut de multă vreme. Și poate reușiți.

O să încheiați situația școlară, vă luați o scurtă vacanță și poate plecați pentru câteva zile pe undeva.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – CAPRICORN

Ar mai fi niște plăți de făcut, sunt și ceva bani de recuperat de ici, de colo și o să vă drămuiți banii să vă ajungă pentru cheltuielile acestei perioade.

Ar mai fi timp până de sărbători să vă îngrijiți de sănătate, ca să-și facă efectul un tratament, dacă vi se dă ceva de luat.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – VĂRSĂTOR

Poate-abia acum sosesc banii pe care i-ați tot revendicat și o să vă cumpărați niște lucruri costisitoare și vă interesați și de o destinație de vacanță.

Se poate să cereți niște aprobări ca să puteți pleca, o fi nevoie de vreo viză sau trebuie să schimbați buletinul, pașaportul, că expiră.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – PEȘTI

E posibil să faceți un împrumut, vreun credit, pentru nevoi speciale, ca să puteți pleca, fie în weekend, fie în vacanța de sărbători sau măcar de Revelion, pe undeva.

E posibil să primiți un supliment salarial, un voucher de vacanță și să vă faceți planuri pentru sfârșitul de an.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – BERBEC

Noutăți care vă pot schimba viața în bine și o să începeți proiecte noi fie în curând, fie din februarie, ca să se întrunească toate condițiile.

Relația cu partenerul de cuplu promite să fie și mai bună, poate pentru că o să rezervați un timp comun.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – TAUR

O să treceți în revistă niște contracte, că pe unele urmează să le încheiați, că vine sfârșitul anului, iar pe altele o să le demarați din ianuarie încolo.

O să vă puneți de acord cu partenerul de cuplu în privința destinației de vacanță și o să-i convingeți și pe prieteni să vină cu voi.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – GEMENI

Vi se fac oferte de colaborare pe termen scurt, dar se poate să fiți ocupați până peste cap și să nu vă puteți angaja în așa ceva decât dacă or să revină anul viitor cu propunerile.

Poate încheiați medii, situații școlare, faceți un bilanț ca să vedeți dacă ați făcut ce trebuia la școală și profitați de vacanță.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – RAC

Poate vă îndeletniciți cu una dintre activitățile preferate, fie ca să vă destindeți, normal, fie ca să mai și câștigați un ban în plus dintr-un hobby.

Se observă niște schimbări pe-acasă, poate vă luați niște piese de mobilier sau aparatură ca să vă fie mai ușor în bucătărie, să gătiți rapid.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – LEU

E o energie debordantă la voi și o să vă achitați de toate obligațiile, profesionale, particulare, și o să vă organizați și pentru sărbători – e un program diversificat.

E posibil să alegeți o destinație de vacanță în străinătate ca să le faceți o surpriză alor voștri și să fie ceva inedit.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – FECIOARĂ

O să dispuneți de niște bani și începeți să adunați ce vă trebuie pentru sărbători, cadouri, alimente și diverse alte lucruri care să vă ajute, că se anunță musafiri.

Ar avea de unde să vă intre bani în cont și se reglează situația financiară, că revin la voi banii împrumutați.

Horoscop 20 noiembrie 2026 – BALANȚĂ

Se repară o chestiune de ordin sentimental din trecut și o să existe armonie în relația de cuplu, pentru că se întoarce acea persoană care vă completează sufletește.

E posibil să faceți cunoștință cu un angajator care vine cu o ofertă de muncă deloc rea.