Măslin – cum să crești un arbore mediteranean și să te bucuri de fructe și decor

Măslinul nu este doar un arbore mediteranean cu istorie și simboluri puternice, ci și o alegere tot mai populară pentru grădini și terase.

Frunzele sale argintii, aspectul elegant și fructele gustoase îl fac să fie iubit atât pentru valoarea decorativă, cât și pentru cea practică. Descoperă cum să crești un măslin chiar la tine acasă, de la soiurile potrivite și plantare, până la îngrijire și prevenirea problemelor. Află tot ce trebuie să știi despre arborele mediteranean.

Specii și soiuri populare de măslini

Măslinul, cunoscut științific drept Olea europaea, are nenumărate soiuri care s-au adaptat la zonele din bazinul mediteranean și nu numai. Fiecare are trăsături proprii, fie că țin de aspect, rezistență sau tipul de fruct. Pentru pasionații de grădinărit, alegerea soiului potrivit e un pas important, pentru că de el depind nu doar frumusețea arborelui, ci și calitatea măslinelor culese.

Una dintre cele mai întâlnite specii este Olea europaea europaea, varianta clasică, cultivată pentru fructele din care se obține uleiul de măsline. În cadrul ei există sute de soiuri, fiecare cu ceva unic. De pildă, Koroneiki, originar din Grecia, este foarte apreciat pentru uleiul său de calitate înaltă, bogat în antioxidanți. În Spania, unul dintre marii producători de măsline, ies în evidență soiurile Arbequina și Picual, care dau fructe mici, dar extrem de gustoase și productive.

Pentru cei ce caută varietăți mai rezistente la frig, există soiuri ca Leccino din Italia, capabil să suporte temperaturi mai scăzute și folosit des și ca arbore ornamental. Dacă interesul merge mai mult spre partea decorativă, soiurile pitice sau cele potrivite pentru ghiveci, precum Olea europaea ‘Little Ollie’, sunt opțiuni excelente: au frunziș bogat, nu fac foarte multe fructe și arată minunat pe terase sau balcoane, notează Oliveoilsource.com.

Shutterstock

Caracteristicile arborelui de măslin

Măslinul (Olea europaea) este un arbore care i-a cucerit pe oameni de mii de ani, atât prin frumusețea sa, cât și prin simbolurile pe care le poartă. Originar din zona Mediteranei, s-a adaptat de-a lungul timpului și în alte locuri, devenind o prezență iubită și în grădini sau spații decorative.

Unul dintre primele detalii care atrage privirea este coroana sa aparte. Frunzele sunt mici, înguste, verde-argintii pe partea superioară și cu un ton mai pal, aproape albicios, pe partea inferioară. Această combinație dă un efect vizual deosebit, mai ales atunci când vântul le pune în mișcare.

Trunchiul măslinului este un alt semn distinctiv. Odată cu trecerea anilor, scoarța devine noduroasă și răsucită, oferind impresia de putere și de viață lungă. De altfel, un măslin poate trăi sute, chiar mii de ani, motiv pentru care a fost privit mereu ca simbol al rezistenței și păcii.

Ca dimensiuni, un măslin ajunge de obicei la 5–10 metri înălțime, dar există și varietăți pitice, potrivite pentru ghivece sau spații mai mici. Rădăcinile sale sunt puternice, formate să caute apa în solurile uscate și pietroase ale sudului.

Florile de măslin sunt mărunte, alb-gălbui, adunate în inflorescențe discrete. Ele apar primăvara și, chiar dacă nu impresionează prin aspect, joacă un rol esențial în formarea fructelor. Măslinele, de la verzi la violet închis ori negre, se coc toamna și diferă ca dimensiune și gust în funcție de soi.

Plantarea și îngrijirea măslinului

Deși pare un arbore exotic, măslinul poate fi crescut cu succes și la noi, dacă primește atenția necesară. Totul pornește de la alegerea locului și a metodei corecte de plantare, iar apoi de la îngrijirea lui în funcție de anotimp.

Plantarea începe cu solul. Măslinul preferă terenurile bine drenate, cu textură nisipoasă sau pietroasă. Nu îi priește apa care stagnează la rădăcini, așa că pământul nu trebuie să fie prea argilos. Cel mai bine e să îl plantezi primăvara, după ce riscul de îngheț a dispărut. Locul trebuie să fie cât mai însorit, pentru că măslinul adoră căldura și lumina directă, scrie Thesill.com.

Dacă îl pui în grădină, sapă o groapă de două ori mai mare decât balotul de pământ al rădăcinii și adaugă puțin compost pentru un start bun. Dacă alegi ghiveciul, alege unul mare, cu găuri de drenaj, și folosește un amestec de pământ și nisip.

Îngrijirea este simplă. În primii ani, udă regulat, dar fără să exagerezi; apoi arborele devine mult mai rezistent la secetă. Fertilizarea se face primăvara și vara, cu îngrășăminte bogate în potasiu și azot. Tăierile ajută la menținerea coroanei aerisite și la rodire: elimină ramurile uscate sau cele care se intersectează.

Iarna, măslinul are nevoie de protecție, mai ales în zonele reci. Dacă este în ghiveci, mută-l într-un spațiu adăpostit. Dacă este în grădină, protejează rădăcinile cu un strat gros de mulci și acoperă coroana cu un material textil special.

Shutterstock

Probleme frecvente și prevenire

Chiar dacă măslinul este un arbore destul de rezistent, pot apărea câteva probleme care, dacă nu sunt gestionate la timp, îi pot afecta sănătatea și rodul. Una dintre cele mai frecvente situații este excesul de apă la rădăcini. Măslinul nu tolerează solurile îmbibate, iar stagnarea apei poate duce la putrezirea lor. Pentru a evita asta, e important să alegi un sol bine drenat și să eviți udările prea dese.

O altă problemă o reprezintă frigul intens. Deși unele soiuri suportă mai bine, măslinul rămâne vulnerabil la îngheț. Iernile foarte reci pot afecta frunzele, ramurile sau chiar arborele întreg. Soluția este să protejezi rădăcinile cu mulci și, în zone reci, să acoperi coroana ori să muți ghiveciul într-un spațiu adăpostit.

Când vine vorba de boli și dăunători, cel mai cunoscut inamic este musca măslinului, care depune ouă în fructe, stricând recolta. O monitorizare atentă și capcanele speciale reduc mult pagubele. Totodată, pot apărea boli fungice, precum pătarea frunzelor, ce provoacă pete maronii și căderea lor prematură. Prevenția se face prin tăieri regulate, care aerisesc coroana, și prin tratamente fungicide aplicate la nevoie.

Un alt aspect important este lipsa de nutrienți. Dacă frunzele se îngălbenesc sau creșterea este lentă, arborele are nevoie de fertilizare. Îngrășămintele echilibrate, aplicate primăvara și vara, mențin vitalitatea.

În general, prevenția e mai simplă decât tratamentul. Observă mereu arborele, urmărește frunzele, ramurile și fructele, și acționează la primele semne de problemă. Cu atenție, poți evita neplăcerile, iar măslinul va rămâne sănătos și roditor ani la rând.

Beneficiile arborelui de măslin

Măslinul nu este doar un arbore frumos de privit, ci și o sursă reală de sănătate și bunăstare. De mii de ani, a fost văzut ca simbol al păcii, longevității și vitalității, iar darurile lui se simt atât în viața de zi cu zi, cât și pe termen lung.

În primul rând, fructele, măslinele, aduc grăsimi sănătoase de mare valoare. Uleiul de măsline, obținut prin presare la rece, este recunoscut pentru efectele antioxidante și antiinflamatoare. Consumate regulat, ajută inima, echilibrează colesterolul și susțin energia zilnică. În plus, măslinele conțin vitaminele E și K, dar și minerale importante, fiind un aliment simplu și nutritiv.

Frunzele de măslin, mai puțin cunoscute, au și ele beneficii. Din ele se fac extracte cu efect antimicrobian și tonic, folosite în suplimente pentru imunitate. Ceaiul de frunze de măslin este apreciat pentru faptul că ajută la scăderea tensiunii arteriale și sprijină echilibrarea glicemiei.

Dincolo de partea practică, măslinul are și un farmec decorativ aparte. Aerul său mediteranean aduce eleganță și relaxare în orice spațiu, fie el grădină, terasă sau balcon. Frunzișul argintiu și trunchiul sculptural transmit liniște și armonie.

Shutterstock

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













