De la fixarea centurii de siguranță până la asigurarea faptului că măsuța din față este pliată corect, este esențial ca pasagerii să respecte aceste reguli pentru o călătorie fără probleme. Un alt pas important înainte de decolare și în timpul aterizării este reducerea intensității luminilor din cabină, potrivit Express.

Chiar dacă poate nu ai observat acest detaliu, unii pasageri știu că echipajul de cabină reduce mereu lumina în aceste două etape ale zborului. Unele teorii apărute pe rețelele sociale spun că acest lucru ar reduce poluarea luminoasă din cer, însă nu acesta este motivul.

Pilotul și autorul cărții Cockpit Confidential, Patrick Smith, spune că această măsură este o precauție în caz de urgență. El a explicat: „Reducerea luminii permite ochilor să se adapteze din timp la întuneric, astfel încât să nu fii orbit brusc dacă se întâmplă ceva și curentul se întrerupe, iar tu trebuie să te îndrepți rapid spre ieșiri în întuneric sau fum.

„De asemenea, iluminarea de urgență de pe podea și indicatoarele vor fi mai vizibile. În plus, devine mai ușor să vezi în exterior, ceea ce te ajută să îți menții măcar un minim simț al orientării – adică să știi în ce direcție este susul.”

Între timp, un alt pilot, cunoscut drept Rohan Bhatnagar, a susținut această explicație într-o postare pe platforma Quora.

El a scris: „Este o procedură de siguranță pentru aeronave. Probabilitatea unui accident este mai mare în timpul decolării și aterizării.” A concluzionat: „În cazul unui accident, când luminile se sting, ochiul uman are nevoie de timp pentru a se adapta la întuneric complet, astfel că luminile sunt reduse pentru ca, în caz de urgență, pasagerii să poată fi evacuați rapid. De asemenea, lumina este redusă pentru ca, în caz de urgență, luminile fluorescente de ghidaj de pe culoar să se aprindă și să fie clar vizibile pentru pasageri.”

Alte motive importante pentru reducerea luminilor:

Trasee de evacuare: iluminarea mai redusă din cabină face ca indicatoarele de ieșire și marcajele de pe podea să fie mai ușor de observat.

Adaptarea la vederea nocturnă: ochii au nevoie de aproximativ 10–30 de minute pentru a se adapta la întuneric, astfel că luminile reduse ajută la această acomodare din timp.

Evaluarea exteriorului: nivelul scăzut de lumină îi ajută pe pasageri și pe membrii echipajului să observe eventuale pericole în exterior, precum un incendiu la motor sau fum.

Economisirea energiei: deși este un factor minor, reducerea iluminatului contribuie la conservarea energiei motoarelor în momentele critice de putere maximă, precum decolarea și aterizarea.