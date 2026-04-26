Renovare fără stres. Cum să-ți pregătești casa înainte să înceapă lucrările

Iată cum să îți pregătești casa înainte să înceapă lucrările pentru o renovare fără stres.

De ce este importantă pregătirea locuinței înainte de renovare

Înainte să te apuci de renovarea locuinței, acordă timp pentru a pregăti corect spațiul. Mută mobilierul, decorațiunile și obiectele personale din zonă. Astfel îți protejezi lucrurile și le permiți echipelor de lucru să lucreze rapid și eficient.

În timpul renovărilor, locuința devine un șantier activ, plin de praf și murdărie. Protejarea podelelor și a suprafețelor este esențială pentru a evita deteriorarea cauzată de vărsări, zgârieturi sau trafic intens. Dacă plănuiești să faci proiectul pe cont propriu, ia în calcul protejarea suprafețeor.

Nu uita de blaturi. Praful și zgârieturile pot afecta integritatea acestora, așa că protejează blaturile acoperindu-le. Dacă lași mobilierul la loc pe durata renovării. folosește folie de plastic sau pânze de protecție pentru a-l feri de praf, rupturi și zgârieturi.

Înainte de a începe orice renovare importantă, asigură-te că ai toate autorizațiile necesare. Anumite lucrări, mai ales cele care implică modificări structurale sau extinderi, necesită aprobări pentru a respecta normele și reglementările locale. Omiterea acestui pas poate duce la amenzi și întârzieri.

Cum să eliberezi spațiile și să depozitezi mobila

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă proprietarii de locuințe este să stabilească cum să gestioneze și să depoziteze mobilierul în timpul procesului de renovare.

Dacă renovezi o singură cameră, vei avea nevoie de mai puțin spațiu decât în cazul unei renovări complete. Ia în calcul tipurile de mobilier și perioada de depozitare. Această evaluare inițială este necesară pentru a alege soluția potrivită.

Există mai multe opțiuni, inclusiv containerele mobile.

Pregătirea este esențială pentru a menține mobilierul în stare bună pe durata depozitării. Curăță toate obiectele pentru a elimina praful și murdăria, deoarece acestea pot favoriza apariția mucegaiului.

Pentru piesele mari, ia în calcul demontarea lor pentru a economisi spațiu și a reduce riscul de deteriorare. Folosește huse de protecție împotriva prafului și zgârieturilor. Evită foliile din plastic, deoarece pot reține umiditatea; alege materiale textile care permit circulația aerului.

Folosește eficient spațiul disponibil. Stivuiește obiectele cu grijă, punând piesele grele la bază și cele ușoare deasupra. Utilizează spațiul vertical și compartimentele existente pentru organizare. Astfel, poți depozita mai multe obiecte în siguranță și reduci riscul de deteriorare.

Obiectele fragile trebuie ambalate în folie cu bule sau hârtie de protecție pentru a preveni loviturile. Depozitează obiectele valoroase într-un loc mai puțin accesibil.