Renovare fără stres. Cum să-ți pregătești casa înainte să înceapă lucrările

Renovarea locuinței poate aduce un suflu nou spațiului în care trăiești. Dar înainte să te arunci direct în demolarea pereților și smulgerea podelelor, există câțiva pași esențiali pe care trebuie să îi faci înainte.
Iată cum să îți pregătești casa înainte să înceapă lucrările pentru o renovare fără stres.
De ce este importantă pregătirea locuinței înainte de renovare
Înainte să te apuci de renovarea locuinței, acordă timp pentru a pregăti corect spațiul. Mută mobilierul, decorațiunile și obiectele personale din zonă. Astfel îți protejezi lucrurile și le permiți echipelor de lucru să lucreze rapid și eficient.
În timpul renovărilor, locuința devine un șantier activ, plin de praf și murdărie. Protejarea podelelor și a suprafețelor este esențială pentru a evita deteriorarea cauzată de vărsări, zgârieturi sau trafic intens. Dacă plănuiești să faci proiectul pe cont propriu, ia în calcul protejarea suprafețeor.
Nu uita de blaturi. Praful și zgârieturile pot afecta integritatea acestora, așa că protejează blaturile acoperindu-le. Dacă lași mobilierul la loc pe durata renovării. folosește folie de plastic sau pânze de protecție pentru a-l feri de praf, rupturi și zgârieturi.
Înainte de a începe orice renovare importantă, asigură-te că ai toate autorizațiile necesare. Anumite lucrări, mai ales cele care implică modificări structurale sau extinderi, necesită aprobări pentru a respecta normele și reglementările locale. Omiterea acestui pas poate duce la amenzi și întârzieri.
Cum să eliberezi spațiile și să depozitezi mobila
Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă proprietarii de locuințe este să stabilească cum să gestioneze și să depoziteze mobilierul în timpul procesului de renovare.
Dacă renovezi o singură cameră, vei avea nevoie de mai puțin spațiu decât în cazul unei renovări complete. Ia în calcul tipurile de mobilier și perioada de depozitare. Această evaluare inițială este necesară pentru a alege soluția potrivită.
Există mai multe opțiuni, inclusiv containerele mobile.
Pregătirea este esențială pentru a menține mobilierul în stare bună pe durata depozitării. Curăță toate obiectele pentru a elimina praful și murdăria, deoarece acestea pot favoriza apariția mucegaiului.
Pentru piesele mari, ia în calcul demontarea lor pentru a economisi spațiu și a reduce riscul de deteriorare. Folosește huse de protecție împotriva prafului și zgârieturilor. Evită foliile din plastic, deoarece pot reține umiditatea; alege materiale textile care permit circulația aerului.
Folosește eficient spațiul disponibil. Stivuiește obiectele cu grijă, punând piesele grele la bază și cele ușoare deasupra. Utilizează spațiul vertical și compartimentele existente pentru organizare. Astfel, poți depozita mai multe obiecte în siguranță și reduci riscul de deteriorare.
Obiectele fragile trebuie ambalate în folie cu bule sau hârtie de protecție pentru a preveni loviturile. Depozitează obiectele valoroase într-un loc mai puțin accesibil.
Evită greșelile frecvente
Nu depozita mobilierul fără să-l cureți în prealabil, deoarece pot apărea mucegai și mirosuri neplăcute. Evită să așezi obiecte grele peste cele fragile. Nu folosi folii din plastic care pot favoriza acumularea de umiditate.
Așază obiectele de care ai nevoie mai des în partea din față a spațiului de depozitare. Lasă culoare de acces între obiecte. Organizarea pe camere sau categorii simplifică procesul de recuperare.
Protecția pardoselilor, pereților și obiectelor fragile
Atunci când renovezi, trebuie să îți protejezi podelele cu materiale rezistente. Ar trebui să folosești un material durabil care acoperă complet suprafața. Alege un material care rezistă la zgârieturi, lovituri și lichide. Fie huse de protecție, accesibile și ușor de găsit, fie covorașe de protecție: realizate pentru șantiere, rezistente la impact și resturi. Există în diferite dimensiuni și grosimi.
Poți pune și folie din plastic, care oferă protecție împotriva apei și este o variantă economică, dar alege folie groasă pentru rezistență.
Hârtia de construcții este o variantă mai ieftină, potrivită pentru lucrări ușoare, dar alege variante mai groase pentru durabilitate.
Protecția pardoselilor, pereților și obiectelor fragile
În timpul renovărilor, colțurile pereților sunt zone expuse la deteriorări cauzate de mobilier, trafic sau lovituri accidentale. Protejarea acestor zone este necesară pentru menținerea pereților în stare bună. Poți instala protecții pentru colțuri, disponibile în materiale precum oțel inoxidabil, vinil sau cauciuc.
Folia de protecție din plastic este o opțiune versatilă pentru protejarea pereților în timpul renovărilor. Este disponibilă sub formă de film transparent care protejează temporar împotriva zgârieturilor, urmelor și stropilor de vopsea. Se aplică direct pe suprafață și se îndepărtează după finalizarea lucrărilor. Este o variantă accesibilă și ușor de utilizat.
Pentru o soluție permanentă, pot fi instalate placări de protecție pentru pereți, care oferă rezistență și durabilitate.
Plăcile de protecție pentru pereți oferă o combinație între protecție și aspect uniform. De obicei sunt fabricate din PVC sau acrilic și creează o barieră împotriva zgârieturilor, petelor și loviturilor. Sunt disponibile în diferite dimensiuni și grosimi și se montează cu adeziv. Finisajul neted și rezistența le fac potrivite pentru menținerea aspectului pereților pe termen lung.
Curățenia preliminară: ce trebuie făcut înainte de lucrări
Când începi un proiect precum o renovare, este extrem de util să ai un plan pentru eliberarea spațiului. În primul rând, pregătește materialele necesare pentru ambalare, cum ar fi cutii, recipiente din plastic și saci. Verifică aparatele mici și obiectele de zi cu zi. Decide ce păstrezi, ce donezi și ce depozitezi. Etichetează sertarele pentru a menține organizarea. Pe măsură ce eliberezi spațiul, aruncă lucrurile inutile. Astfel, procesul va decurge mai ușor.
Împarte procesul în sarcini ușor de gestionat. Concentrează-te pe câte o cameră sau etapă.
De exemplu, poți aloca 30 de minute pentru organizarea unei zone. Astfel, poți urmări progresul și menține ritmul.
În timpul renovării, este necesar să ai acces rapid la obiectele utilizate frecvent. În bucătărie, păstrează la îndemână tacâmurile, farfuriile și cănile. Aparatul de cafea trebuie să fie ușor accesibil. În baie, pregătește prosoapele și produsele de igienă. În dormitor, separă hainele și lucrurile esențiale. Accesul rapid la aceste obiecte simplifică rutina zilnică.
Elimină obiectele inutile
Renovarea este un moment potrivit pentru a face ordine. Analizează mobilierul și obiectele și decide ce păstrezi și ce elimini. Obiectele nefolosite pot fi donate. Verifică și documentele importante și elimină ce nu mai este necesar. Acest proces ajută la protejarea lucrurilor valoroase și la reducerea volumului de obiecte.
Ambalează obiectele pe care le păstrezi
La începutul renovării, ambalează obiectele pe care vrei să le păstrezi. Separă lucrurile de care ai nevoie zilnic. Etichetează cutiile pentru identificare rapidă. Ambalează atent obiectele din fiecare cameră. Dacă este nevoie, folosește un spațiu de depozitare sau garajul pentru cutii. Organizarea corectă simplifică despachetarea la final.
Eliminarea obiectelor inutile ajută la pregătirea pentru lucrări. Pe măsură ce eliberezi spațiul, poți decide cum vrei să arate locuința după renovare.
Apoi, pentru că ai etichetat totul, vei ști cum să pui lucrurile înapoi și poți să le aranjezi din nou după bunul plac.
