Anchetatorii urmează să afle categoria din care face parte pistolul și dacă arma este în stare de funcționare.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Botoșani au anunțat, duminică, faptul că polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni au făcut trei percheziții domiciliare la persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și amenințare, din comuna Vârful Câmpului.

Percheziții și bunuri ridicate de polițiști

„În urma activităților desfășurate, la locuința unui bărbat de 43 de ani au fost identificate mai multe bunuri care interesează cauza, printre care și o armă scurtă, tip pistol, de culoare neagră, calibrul 6 mm, și articole pirotehnice. Bărbatul vizat de polițiști postase pe o rețea de socializare un videoclip în care poartă asupra sa o armă și adresează amenințări altei persoane”, au afirmat reprezentanții IPJ Botoșani.

Ei au precizat că arma găsită la locuința bărbatului a fost ridicată, iar specialiștii vor stabili categoria din care face parte și dacă este în stare de funcționare.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.