După ținuta purtată la petrecerea de după eveniment din New York, semnată Balmain, care includea un helancă neagră, actrița a revenit la aceeași formulă stilistică, de această dată cu o creație Michael Kors, pe care a combinat-o cu o fustă brodată manual, cu petale, ce aduce un plus de energie întregii ținute, potrivit Yahoo News.

Look-ul a fost completat cu ochelari de soare și sandale Valentino Garavani Rockstud.

Turneul de promovare al filmului The Devil Wears Prada 2 a început oficial, iar odată cu el și seria impresionantă de apariții stilistice ale actriței Anne Hathaway.

Pe 30 martie, actrița a dat startul turneului în Mexico City, unde a purtat o garderobă plină de piese suprarealiste semnate Schiaparelli, ținute strălucitoare de la Stella McCartney și accesorii care au făcut trimitere la tânăra Andy Sachs.

Apoi, actrița (și colegii săi de distribuție) au ajuns la Tokyo, unde aceasta a purtat o rochie fără bretele, semnată Valentino, cu volane tridimensionale, accesorizată cu bijuterii Bulgari. Ea a rămas fidelă temei chiar și între apariții, optând pentru un hanorac alb, imprimat cu o mostră Pantone de albastru cerulean.