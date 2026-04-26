Polițiștii de frontieră l-au găsit pe platforma unui operator portuar, care urma să trimită mașina în Georgia, cu acte false.

„În data de 25.04.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud Agigea, împreună cu ofițerii FRONTEX detașați în Portul Constanța, au identificat pe platforma unui operator portuar un autoturism marca Ford Ranger, fabricat în anul 2022, înmatriculat în Suedia. În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că autoturismul este căutat de autoritățile din Suedia. De asemenea, în urma verificării documentelor prezentate, polițiștii de frontieră au constatat că certificatul de înmatriculare nu îndeplinește condițiile de formă, existând suspiciunea că acesta este fals”, informează, duminică, Poliția de Frontieră.

Mașina, indisponibilizată de autorități

Ieșirea din țară a mașinii a fost oprită, autovehiculul fiind indisponibilizat la sediul Gărzii de Coastă.

Ancheta continuă, în cadrul unui dosar care vizează comiterea infracțiunilor de tăinuire, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Mașina are o valoare estimată la aproximativ 45.000 de euro.