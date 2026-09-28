''L-am contactat din nou în această dimineaţă pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. I-am transmis documentul, (...) care evidenţiază clar cum programul nostru de guvernare cuprinde şi propuneri ale Partidului Social Democrat. Documentul arată că, dacă PSD va vota Guvernul, îl va vota pe criterii obiective. Dacă va vota împotrivă, o va face strict pe criterii subiective. Sunt oricând dispus să discutăm despre programul de guvernare, despre formarea Guvernului şi rezolvarea crizei politice din România'', a scris Mureşan, pe Facebook.

Potrivit acestuia, propunerile PSD care se regăsesc în programul de guvernare vizează:

*** Energie şi resurse

''Programul nostru propune ceea ce solicită şi PSD: capacităţi noi, reţele, stocare, interconectări, echipamente energetice produse în România şi sprijin pe factură pentru consumatorii vulnerabili. Mergem mai departe cu proiecte concrete: Mintia, Iernut, Tarniţa-Lăpuşteşti, Unităţile 1, 3 şi 4 de la Cernavodă; prima concesiune pentru eolian offshore în Marea Neagră; sprijin public plătit doar pentru capacitatea pusă efectiv în funcţiune; cadru stabil pentru prosumatori; calendar de închidere a cărbunelui corelat cu înlocuitorii; piaţă cu contracte pe termen lung, fără plafonări generalizate de preţ'', a explicat premierul desemnat.

*** Securitate, apărare şi industria de profil

''Programul nostru propune ce cere şi PSD: SAFE (16,68 mld. euro) folosit ca achiziţie care aduce producţie şi furnizori în România, industrie de apărare legată de nevoile Armatei, software naţional pentru drone şi un mecanism contra dezinformării. Mergem mai departe cu: cheltuieli de apărare care cresc gradual spre 5% din PIB, legate de capabilităţi; modernizarea bazelor Kogălniceanu, Câmpia Turzii, Feteşti şi Cincu; hubul F-16 de la Feteşti; hubul european de securitate maritimă operaţional la Constanţa în 2027; capabilităţi anti-drone pentru Garda de Coastă; pregătirea din timp a integrităţii alegerilor din 2028'', se arată în documentul prezentat.

*** Reindustrializare şi finanţare pentru dezvoltare

''Programul nostru propune ce cere şi PSD: Banca de Investiţii şi Dezvoltare ca instrument central, ajutoare de stat concentrate pe ecosisteme strategice şi evaluate public, PPP-uri fără mutarea datoriei în afara bilanţului. Mergem mai departe cu: o singură structură pentru toate ajutoarele de stat; recuperarea integrală a banilor dacă firma nu îşi ţine angajamentele; programul "Campioni regionali" prin sprijin acordat de Exim Bank; eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027; amortizare accelerată pentru investiţii; regula "o obligaţie nouă, două eliminate"; statut de piaţă emergentă pentru bursă şi o piaţă de creştere pentru IMM-uri'', a completat Mureşan.

*** Colectare corectă şi disciplină bugetară

''Programul nostru propune ce cere şi PSD: analiza de risc integrată în ANAF, control pe marea evaziune, reducerea decalajului de TVA şi regula că nicio cheltuială permanentă nu se face fără sursă. Mergem mai departe cu ţinte ferme de deficit: 6% din PIB în 2026, sub 3% în 2030; bugetul pe 2027 adoptat până la 31 decembrie; reunificarea ANAF cu Vama; bonus-malus pentru conducerea ANAF; declaraţii precompletate; statul care îşi plăteşte datoriile la timp; "dividendul reformei": jumătate din economii se întorc prin reducerea taxării muncii'', a menţionat premierul desemnat.

*** Reforma statului şi servicii publice

''Programul nostru propune ce cere şi PSD: comasarea instituţiilor, un punct digital unic, principiul că statul nu cere de două ori aceeaşi informaţie şi evaluarea după rezultate. Mergem mai departe cu: 13% mai puţini parlamentari; maximum trei secretari de stat pe minister; fiecare companie de stat încadrată în 12 luni într-un regim clar (dezvoltare, listare, privatizare, închidere); rating public de la A la E pentru companiile de stat; ieşire din portofoliu după trei ani de pierderi; 5 milioane de români cu identitate digitală până în 2028; reforma Bucureştiului şi a zonelor metropolitane'', a arătat Siegfried Mureşan.

*** Muncă, venituri, coeziune şi demografie

''Programul nostru propune ce cere şi PSD: creşe, sprijin pentru familii, locuinţe accesibile pentru tineri, recalificare legată de locuri de muncă reale şi un program complet pentru diaspora. Mergem mai departe cu: "Contul Viitorului" pentru fiecare copil; păstrarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului la revenirea la muncă; subvenţia de 2.250 lei/lună pentru angajarea tinerilor NEETs; eliminarea supraimpozitării part-time-ului pentru părinţi şi pentru personalul din sănătate şi educaţie; contracte de muncă flexibile; o nouă lege a locuinţelor sociale; ghişeu unic pentru românii care se întorc acasă'', a indicat prim-ministrul desemnat.

*** Educaţie, sănătate şi cercetare

''Programul nostru propune ce cere şi PSD: combaterea abandonului şcolar, învăţământ dual, finanţare pentru cercetare, medicina de familie ca pilon al prevenţiei şi management profesionist în spitale. Mergem mai departe cu: ţinte de 6% din PIB pentru educaţie şi 1% pentru cercetare; primă de performanţă de 10-20% pentru profesori; noul Bacalaureat din 2030; 2.000 de paturi noi de îngrijiri paliative până în 2028; centre pentru AVC şi infarct în toate regiunile; trasee integrate pentru pacienţii oncologici; acces mai rapid la terapiile inovatoare'', a adăugat el.

*** Agricultură, irigaţii şi dezvoltare rurală

''Programul nostru propune ce cere şi PSD: irigaţii şi rezerve de apă, sprijin pentru procesare şi cooperative, trasabilitate prin programul "100% RO" şi evidenţa animalelor, apărarea plăţilor directe în viitorul buget european. Mergem mai departe cu: mecanism de compensare a pierderilor din secetă, făcut cu Banca Mondială, din primăvara lui 2027; pachet pentru tânărul fermier; descurajarea cumpărărilor speculative de teren; noua lege a arendei; plata integrală a sprijinului pe 2026; reluarea exporturilor de ovine'', a transmis Mureşan.

*** Infrastructură şi investiţii strategice

''Programul nostru propune ce cere şi PSD: prioritizarea tuturor investiţiilor, finalizarea proiectelor începute, un cadru integrat pentru fonduri europene, buget şi împrumuturi, şi pregătirea planului de fonduri europene 2028-2034. Mergem mai departe cu: minimum 10 mld. euro pe an din coeziune, din 2027; transferul proiectelor PNRR nefinalizate către alte finanţări; plata lucrărilor la termen, publicată lunar; piaţa feroviară de călători deschisă competitiv din 2028; înjumătăţirea deceselor rutiere până în 2030; Dunăre navigabilă tot anul'', a informat liberalul.

*** România europeană şi euroatlantică

''Programul nostru propune ce cere şi PSD: aderarea la OECD, statul de drept, drepturile minorităţilor şi cooperarea cu UE şi NATO împotriva ingerinţelor străine. Mergem mai departe cu: acord pe bugetul UE 2028-2034 până la finalul lui 2026; deschiderea negocierilor pentru Moldova şi Ucraina; Visa Waiver ca prioritate în relaţia cu SUA; România ca platformă energetică regională în parteneriat cu SUA; reforma justiţiei: CSM ales de tot corpul profesional, măsuri contra prescripţiei; reforma serviciilor de informaţii: interzicerea ofiţerilor acoperiţi în presă, politică şi culte, mandate de maximum opt ani pentru şefi'', a mai explicat premierul desemnat.