Călin Georgescu: ”Am fost trădat de oameni foarte apropiați”. Dar a rămas cu ”o mână de viteji”: ”Ne înțelegem din priviri”

30-09-2025 | 07:20
Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a declarat, luni seară, că a fost trădat de oameni foarte apropiaţi din jurul său, dar faptul că a tăcut în ultima perioadă nu înseamnă că s-a retras.

Cristian Anton

”Eu am spus, cei mai severi prieteni, cu ajutorul lor eu m-am întărit în această perioadă. Peste toate e foarte frumos când se curăţă totul în jurul tău şi ai numai o mână de prieteni, de viteji în cazul meu, de care sunt onorat şi foarte mândru, cu care ne înţelegem din priviri”, a declarat Călin Georgescu, luni, într-un interviu la Gândul.

C. Georgescu: ”Nu te retragi, nu te predai”

Întrebat dacă a fost trădat, Georgescu a răspuns: ”Oameni foarte apropiaţi”.

De asemenea, Călin Georgescu a subliniat că tăcerea nu înseamnă o retragere.

”Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te retragi, nu te predai, vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenţie şi acţionezi. Nu există altă formă”, a mai spus Georgescu.

