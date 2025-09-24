Un susținător al lui Călin Georgescu a fost ridicat de jandarmi după ce a afișat un steag cu însemne legionare la IPJ Ilfov

24-09-2025 | 17:00
Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi

Un steag cu însemne ale Mişcării Legionare a fost identificat de jandarmi, miercuri, printre susţinătorii lui Călin Georgescu la sediul IPJ Ilfov, unde fostul candidat la prezidenţiale trebuie să se prezinte pentru controlul judiciar.

Mihaela Ivăncică

”În jurul orei 08:30, la adunarea publică din zona sediulului IPJ Ilfov, jandarmii au identificat o persoană care a afişat un steag pe care erau inscripţionate simboluri similare cu cele folosite în trecut de Mişcarea Legionară”, anunţă, miercuri, Jandarmeria Bucureşti.

Bărbatul, cu vârsta de 45 de ani, a fost condus la secţia de poliţie.

Aici s-au întocmit acte necesare continuării cercetărilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările şi completările ulterioare.

Călin Georgescu trebuie să se prezinte miercuea la sediul IPJ Ilfov în cadrul procedurilor aferente controlului judiciar, de fiecare dată fiind aşteptat de susţinători.

News.ro

