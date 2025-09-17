Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. În 4 august, Parchetul ÎCCJ a schimbat încadrarea juridică a faptelor în cazul lui Georgescu din instigare la tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale în complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale).

21 de inculpaţi în dosar, printre care un mercenar dat în urmărire

În acelaşi dosar, alături de el au mai fost trimişi în judecată mercenarul Horaţiu Potra (cu mandat de arestare preventivă în lipsă), acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică, precum şi alţi 20 de inculpaţi.

Parchetul ÎCCJ a informat că ”urmarea imediată a acţiunilor inculpaţilor a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii”.

Potrivit anchetatorilor, în rechizitoriu, procurorii au reţinut că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidenţiale din România, în dimineaţa de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitaţie din Ciolpani, judeţul Ilfov, „în condiţii de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra. Anchetatorii arată, în rechizitoriu, că acesta acţiona în zone de conflict internaţional şi desfăşura acţiuni de recrutare şi instruire paramilitară şi l-a susţinut pe Georgescu şi în timpul campaniei electorale, dar şi anterior, în scopul pregătirii acesteia.

Procurorii au informat că la întâlnirea de la Ciolpani Georgescu şi Potra au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare „acţiuni violente cu caracter subversiv”, pentru a deturna manifestaţiile paşnice de la vremea respectivă.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, precizează anchetatorii.

Georgescu, acuzat că a alimentat intenţiile radicale ale lui Potra

Aceştia menţionează că prin acţiunile sale, între care contactarea liderului unei organizaţii radical-naţionaliste şi transmiterea unui îndemn „alarmist şi potenţial manipulator” susţinătorilor săi vizând continuarea votului, Georgescu a întreţinut şi întărit „rezoluţia infracţională” a lui Potra.

Procurorii mai arată că Horaţiu Potra a coagulat un grup paramilitar de 21 persoane, condus de către el, stabilind să se deplaseze cu şapte maşini spre Bucureşti, unde să declanşeze proteste faţă de autorităţile statului, proteste ce urmau să fie deturnate în „acţiuni violente apte să desăvârşească politica revizionistă” a lui Călin Georgescu, „în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat şi al asigurării reconfigurării ordinii constituţionale, prin detaşarea de principiile sale fundamentale şi de regulile statului de drept”, punând în pericol siguranţa naţională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, poliţiştii au făcut filtre în zona localităţilor Baloteşti-Săftica, din judeţul Ilfov, şi Măneşti şi Corneşti, din judeţul Dâmboviţa, precum şi în Capitală, oprind şi controlând maşinile, în interiorul cărora s-au găsit cuţite tip briceag, pumnale, cuţite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare şi cozi de topoare, pistoale şi materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, cu potential de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave şi deces.

Concluzia procurorilor care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpaţi este că urmarea imediată a acţiunilor acestora a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională, precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii.

Horaţiu Potra ar încerca să obţină azil în Federaţia Rusă

Întrebat dacă ştie unde se află Horaţiu Potra, procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că în acest moment „nu sunt elemente concrete” privind locul unde se găseşte acesta, dar a precizat că „sunt date certe” care au rezultat din anchetă că acesta „face demersuri pentru a obţine azil în Federaţia Rusă”.

În 4 august, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a schimbat încadrarea juridică a faptelor în cazul lui Călin Georgescu din comunicarea de informaţii false şi instigare la tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale în complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale).

Călin Georgescu a declarat, la ieşirea din sediul IPJ Ilfov, că rechizitoriul de ieri al Parchetului General este „un discurs” şi o copie la indigo” a dosarului lui Donald Trump.

Întrebat, la ieşirea de la Poliţia Judeţeană Ilfov, cum comentează trimiterea sa în judecată în dosarul în care este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, Călin Georgescu a răspuns: „Rechizitoriul de ieri este un discurt. Atât. Iar dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al preşedintelui Trump, cu aceleaşi acuze, doar s-au schimbat actorii. Şi aşa cum s-a dovedit adevărul şi s-a arătat adevărul în dosarul preşedintelui Trump, aşa se va arăta adevărul aici”.

„O ţară dăinuieşte prin cei curajoşi care îndrăznesc şi se stinge prin cei laşi care se vând precum Iuda. Acum 2000 de ani era un Iuda. Acuma sunt milioane de Iuda. Vinovăţia creează minciuna. Iar minciuna creează şantajul care conduce această ţară”, a declarat Georgescu.

Georgescu a făcut referire la Charlie Kirk, spunând că este „un martir”, „un erou nu doar al naţiunii americane, ci al întregii lumi”, ucis „printr-o execuţie a ideologiei urii” şi acuzând „oligarhia globalist-soroşistă” care „a înlocuit argumentul cu glonţul”.

„Acţiunea oligarhiei globalist-soroşiste a dezlănsuit dezumanizarea lumii cu un singur scop, controlul ei”, a afirmat Georgescu.

Fostul candidat la Preşedinţie s-a lansat într-un atac halucinant la adresa autorităţilor române, spunând că în românia „oligarhia globalist-soroşistă recurge la justiţie, pe care o instrumentalizează asemenea unui glonţ”, cu scopul înlăturării sale de „a reda poporului român ţara înapoi”.

După plecarea acestuia, simpatizanţii săi s-au luat la ceartă şi s-au îmbrâncit cu jandarmii, doi dintre aceştia fiind amendaţi. Simpatizanţii lui Călin Georgescu au încercat să înlăture gardurile montate de forţele de ordine în apropierea intrării în sediul IPJ Ilfov şi au devenit violenţi cu jandarmii. Astfel, cei doi recalcitranţi au fost amendaţi cu sume de 2-3000 de lei, fiind apoi lăsaţi să plece.

