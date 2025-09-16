Procurorul General, despre dosarul lui Călin Georgescu: Este cel mai grav dosar de siguranţă naţională din ultimii 35 de ani

Stiri Justitie
16-09-2025 | 21:53
Alex Florența
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Procurorul general Alex Florenţa a declarat că dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată este cel mai grav caz privind siguranţa naţională din ultimii 35 de ani.  

autor
Claudia Alionescu

În ultimii 35 de ani, cu siguranţă, un caz de o asemenea complexitate nu s-a mai întâlnit. De altfel, jurisprudenţa în această materie lipseşte aproape cu desăvârşire şi este, cu certitudine, cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în ultima perioadă şi în aceşti 35 de ani, care are ca obiect o infracţiune contra siguranţei naţionale”, a declarat procurorul general Alex Florenţa, marţi seară, referindu-se la dosarul în care Călin Georgescu şi alţi 21 de inculpaţi au fost trimişi în judecată.

El a explicat şi ce înseamnă războiul hibrid desfăşurat împotriva României în ultimii ani.

Foarte mulţi oameni asociază ideea de război hibrid oarecum empiric doar cu o idee de dezinformare. Trebuie să înţelegem că războiul hibrid, prin toate formele lui de manifestare, spre deosebire de războiul tradiţional, care este direct perceptibil, (...) este cu atât mai periculos, pentru că este mult mai insidios, mult mai perfid, iar obiectul acestui război îl reprezintă, înainte de toate, creierele oamenilor”, a mai declarat Alex Florenţa la Antena3, potrivit News.ro.

El a precizat că ancheta a arătat că, încă din 2019, o companie care avea legături cu Federaţia Rusă a desfăşurat o campanie de microtargetare a populaţiei româneşti în mediul online.

Cercetările noastre au arătat că, încă din 2019, o companie cu legături certificate în Federaţia Rusă, prin prisma mai multor elemente, a desfăşurat o întreagă campanie de microtargetare a populaţiei româneşti în mediul online. Reţinem situaţia unui exemplu similar cu o companie celebră care a acţionat în spaţiul Marii Britanii, la momentul Brexitului, şi care a făcut exact acelaşi lucru (...) Prelua date din mediul online, analiza preferinţele populaţiei cu privire la diferitele narative şi, ulterior, segmenta această populaţie pentru a vedea care este receptivă la un anumit mesaj pe care tu vrei să-l inoculezi”, a precizat procurorul general.

Bulele informaționale

Ulterior, în 2022, afirmă Alex Florenţa, s-au creat bule informaţionale.

Odată atras în această bulă informaţională, acel segment de populaţie devine captiv şi uşor manipulabil, pentru că îl ţii o anumită perioadă, îl fidelizezi pe aceste site-uri, pe aceste pagini de Facebook controlate de către actorul statal, şi care fac parte din instrumentarul de război hibrid, îi alimentezi curiozitatea, interesul doar cu ştiri, toate fabricate, în general cu inteligenţa artificială, din narativul la care el este receptiv”, a mai declarat procurorul general.

El a explicat că, în momentele-cheie care interesează agentul statal străin, cum au fost, în cazul nostru, alegerile prezidenţiale de anul trecut, „schimbi paradigma şi această întreagă infrastructură o foloseşti schimbând întregul palier de narative şi vii cu narativul care te interesează. În cazul de faţă, a fost susţinerea electorală a candidatului independent pe care îl cunoaştem”.

Procurorul general al României a mai adăugat că această infrastructură şi-a amplificat activitatea cu câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut; toate celelalte narative au rămas în plan secund, „şi se inundă spaţiul cu narative pro-candidatul independent”.

Ce acuzații i se aduc lui Călin Georgescu

Fostul candidat la Preşedinţie, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi pentru comunicarea de informaţii false.

Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia, afirmă surse judiciare.

Informaţia a fost confirmată printr-un comunicat în care Parchetul ICCJ notează că „urmarea imediată a acţiunilor inculpaţilor a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională, precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii”.

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, razboi hibrid, calin georgescu, procuror general,

Dată publicare: 16-09-2025 21:53

