Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit

Mai este puțin până la acea perioadă din an când se redeschide marea dezbatere din familie: mergem pe varianta clasică, cu miros proaspăt de pădure, sau alegem practicul brad artificial pe care îl putem folosi ani la rând?

Nu e o decizie ușoară, pentru că fiecare vine cu farmecul și, evident, cu micile lui neajunsuri. Dacă încă nu ești decis, iată care sunt avantajele și dezavantajele bradului natural și al celui artificial. Cum să faci alegerea perfectă pentru locuința ta.

Diferențele esențiale dintre brazii naturali și artificiali - avantaje si dezvantaje

Sărbătorile de iarnă din 2025 aduc o schimbare vizibilă în felul în care ne facem cumpărăturile, influențată direct de scumpiri, dar și de grija tot mai mare pentru natură. Să alegi între un brad natural și unul de plastic nu mai este doar o chestiune de gust, ci un calcul atent despre câți bani ești dispus să scoți din buzunar.

Pe piața din România, anul acesta prețurile brazilor artificiali de calitate au explodat, din cauza costurilor mari de producție și transport. Modelele de lux, cele care imită perfect realitatea, au ajuns să coste între 2.500 și 4.500 de lei în marile magazine de bricolaj sau electronice. În schimb, brazii naturali au rămas la prețuri mult mai prietenoase.

Chiar dacă în 2025 brazii de plastic au ajuns să arate aproape la fel ca cei din pădure, experiența pe care ți-o oferă fiecare e complet diferită. Iată ce trebuie să pui în balanță înainte să cumperi, după cum scrie Onetreeplanted.com.

Bradul Natural

Nimic nu bate mirosul de cetină care umple casa de sărbătoare, acele mici îi dau farmecul. Anul acesta, este varianta mult mai ieftină la achiziție. În plus, e prietenos cu natura: după ce îl despodobești, se poate transforma în îngrășământ, nu în gunoi.

Dezavantajul este că depui efort, fiindcă trebuie udat zilnic dacă este în ghiveci (cam un litru de apă) ca să nu se usuce rapid și să nu umple covorul de ace, mai ales în apartamentele călduroase. De asemenea, necesită atenție, pentru că un brad uscat se aprinde foarte repede de la o instalație defectă.

Bradul artificial

Avantajul bradului artificial este că e comod și practic. Nu face mizerie, nu trebuie udat și îl folosești ani la rând. Dacă alegi unul cu luminițe gata montate, scapi și de chinul descurcării instalației. În plus, e soluția perfectă pentru cei care au alergii la mucegai sau polen și nu pot sta lângă un brad natural.

Marele dezavantaj este prețul. Un brad care să arate realist și nu a confecționat din plastic ieftin este o investiție serioasă, de câteva sute de lei. În plus, ai nevoie de un loc generos în debara sau garaj unde să îl depozitezi în cutie tot restul anului, ca să nu se strâmbe crengile.

Impactul asupra mediului: Brad natural vs. brad artificial

Multă lume are impresia greșită că, dacă cumperi un brad natural, distrugi pădurile. În realitate, studiile ne arată exact contrariul: bradul natural este adesea varianta mai ecologică, dar cu o condiție esențială, să știi ce faci cu el după sărbători.

Matematica e simplă. Un brad natural crește în pepiniere specializate timp de 8-10 ani, perioadă în care produce oxigen și curăță aerul. Poluarea generată de tăierea și transportul lui este foarte mică. În schimb, bradul artificial este făcut din plastic (petrol), iar fabricarea și transportul lui, de obicei tocmai din Asia, generează o poluare de peste zece ori mai mare.

Aici apare capcana: ca să merite din punct de vedere ecologic să cumperi un brad de plastic, ar trebui să îl folosești cu sfințenie cel puțin 10-12 ani. Doar așa se „amortizează” răul făcut mediului la producerea lui. Problema e că, statistic, majoritatea oamenilor îl aruncă după vreo 5-6 ani pentru că se strică sau vor unul mai modern, anulând astfel orice beneficiu teoretic. În plus, pe măsură ce se învechește, plasticul începe să se degradeze și să lase microparticule prin casă, iar la final ajunge un deșeu care nu putrezește niciodată.

Totuși, atenție mare la bradul natural după Crăciun! Dacă arunci bradul la ghena de gunoi, unde ajunge la groapa comună, va emana gaze nocive (metan) când se descompune. Secretul sustenabilității e să îl duci la centrele de colectare organizate de primărie. Acolo va fi tocat și transformat în îngrășământ natural, închizând astfel un cerc perfect, fără să polueze.

Cum alegi bradul natural potrivit

Ca să nu te trezești cu un brad care se transformă într-o mătură uscată înainte de Revelion, trebuie să îl alegi cu mare atenție. Nu te uita doar la formă, ci fă-i un mic „control tehnic” înainte să-l plătești. E simplu: trece mâna prin crengi, strângând ușor. Dacă rămâi cu ace în palmă sau dacă vezi că se scutură doar când îl atingi, lasă-l acolo, e deja deshidratat.

Un alt indiciu bun este greutatea. Încearcă să îl ridici. Dacă ți se pare surprinzător de greu pentru mărimea lui, e de bine! Înseamnă că e plin de sevă și apă, deci e proaspăt și va rezista mult timp. De asemenea, dacă nu știi ce soi să alegi, adică Nordmann sau Molid, trebuie să știi câteva lucruri importante:

· Bradul Nordmann este vedeta pieței în 2025. De ce? Pentru că are acele moi (nu te înțeapă la împodobit) și, cel mai important, nu se scutură chiar și când începe să se usuce. E varianta comodă și rezistentă.

· Molidul este varianta clasică, mai ieftină, care miroase incredibil a pădure. Dezavantajul e că la căldura din apartament își pierde acele foarte repede, așa că va trebui să dai cu aspiratorul des.

Dacă vrei unul viu, pe care să îl plantezi la primăvară, ai mare grijă să nu fii păcălit. Mulți comercianți iau brazi tăiați și îi îndeasă pur și simplu în pământ. Verifică-l trăgând ușor de tulpină: dacă iese imediat și vezi rădăcini groase tăiate din scurt, acel brad nu va supraviețui. Un brad crescut corect în ghiveci stă fix și are multe rădăcini fine la suprafață. De asemenea, nu îl aduce de la ger direct lângă calorifer. Ține-l câteva zile pe balcon sau în garaj să se obișnuiască treptat cu temperatura, ca să nu sufere un șoc termic.

Prețul unui brad natural de circa doi metri înălțime este de aproximativ 200 de lei.

►Brad natural de Craciun calitate BRONZ 2.00 - 2.25 m - 200 lei

►Brad natural de Craciun Normandian Calitate BRONZ 1.25 - 1.50 m - 135 lei

Cum alegi un brad artificial de calitate

În 2025, diferența dintre un brad care pare ieftin și unul care îți taie respirația stă într-un singur detaliu: materialul din care sunt făcute acele. Dacă vrei calitate, uită-te pe cutie după eticheta „PE” sau „Full 3D”. Asta înseamnă că acele nu sunt tăiate din folie, ci sunt turnate în matrițe după crengi reale. Rezultatul? Un brad care nu doar arată, ci se și simte la atingere ca unul natural, cu ace tridimensionale.

Evită-i pe cei făcuți 100% din PVC. Aceia au acele plate, ca niște fâșii de beteală, care se turtesc în timp și strigă a „artificial”. Dacă un brad 3D ți se pare prea scump, există compromisul perfect: bradul hibrid. Acesta are ramurile de la exterior (cele care se văd) făcute din material realist (PE), iar interiorul, pentru volum, este din PVC. E un truc isteț care arată bine și costă mai puțin, notează Fairytrees.eu.

Nu uita să verifici cât de des este. Un brad înalt, de peste 2 metri, trebuie să aibă cel puțin 1.000 - 1.500 de vârfuri ca să nu pară „chelit”. Și, ca să nu te enervezi la montare, caută sistemul de prindere tip „umbrelă” (balama), unde crengile se deschid singure, în loc să stai să le desfaci tu pe fiecare în parte.

Ce brazi se poartă anul acesta

Moda lui 2025 merge pe două direcții: realism extrem sau culori surprinzătoare.

· Brazii „ca în pădure”: Cei mai căutați sunt cei care imită specii exacte, cum ar fi Molidul Norvegian, și care au crengi ușor neregulate, exact ca în natură. Perfecțiunea nu mai e la modă.

►Brad de Craciun artificial OasisCraft [100% PE] - 180 cm - 1.766 lei

· Verde Smarald și maro: Da, ai citit bine. Pe lângă verdele închis, elegant, noutatea absolută a anului este bradul „Mocha Mousse”. E o nuanță caldă de maro-cafeniu, care, decorată cu bej și crem, arată incredibil de „cozy” și modern.

►Brad artificial premium, Kring Arkansas, 180 cm - 713 lei

· Zăpadă din belșug: Brazii ninși rămân în top, dar nu doar pudrați, ci cu „zăpadă grea”, care acoperă bine crengile. Merg perfect cu ornamente pastelate sau metalice.

►Brad Artificial Aspect Nins SUPER TRENDS®, 180 cm - 423 lei

· Brazii Smart: Dacă îți place tehnologia, alege un brad cu luminițe integrate pe care le controlezi de pe telefon. Poți schimba culorile și jocurile de lumini fără să te ridici de pe canapea.

►Brad artificial premium Kring Phoenix, adaptor smart pentru control prin telefon, 210 cm - 899 lei

