Bradul de plastic, dăunător pentru mediu. Cât costă o alternativă eco

Mulţi români se întreabă acum ce brad să cumpere pentru Crăciun: unul natural, mare şi bogat sau unul mai mic, pentru a nu ocupa mult loc în casă?

Ori să fie din plastic, oţel sau alte materiale? Răspunsurile sunt în funcţie de preferinţe, creativitate şi buget.

Irene se mândreşte cu un brad 3D făcut de ea, din globuri suspendate.

Irene Raicelai: „Când faci ceva hand-made, într-adevăr ai altă împlinire. Și dacă ştii că e pentru un scop nobil, ecologic, te simţi mult mai bine."

Ajutor de nădejde este Codrin, care la 7 ani preferă doar materialele reciclabile.

Codrin: „Un brad mai.. nu adevărat, pentru că atunci când îl tai din pădure, pădurea pierde un copac."

Reţelele de socializare sunt deja pline de fotografii cu brazi făcuţi doar din bețe adunate din parcuri şi păduri, globuri şi alte decoraţiuni.

Alţii au dat formă bradului din cărţi, luminiţe, ghirlande, sfori sau hârtie creponată.

„La bradul acesta am folosit o buturugă pe care am instalat nişte ţevi de fier mai groase şi de acolo am realizat crengile cu sârme pe care am introdus nişte tuburi de ţeavă hengo."

Trei oameni au muncit aproape patru ore să construiască un brad din polistiren, aşezat în vitrina unei florării. 250 de lei costă o astfel de improvizaţie.

Chiar şi aşa, în topul cumpărăturilor alternative la bradul natural tronează cel din plastic . Dar specialiştii spun că producerea unui brad din plastic dăunează şi mai mult mediului.

Tibi Chiricheș, Fundaţia PROPARK: „Folosim combustibili fosili care nu sunt regenerabili. Îl aruncăm şi sub o formă sau alta se întoarce în mediu.”

Preţurile pornesc de la 100 de lei. Specialiştii îi sfătuiesc pe cumpărători să ţină cel puţin cinci ani bradul artificial.

