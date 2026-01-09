Explicația oficială pentru pensionarii care nu și-au primit încă banii: „Nu sunt întârzieri, e pur și simplu un decalaj”

Distribuirea pensiilor a început cu întârziere în ianuarie spre deosebire de lunile anterioare. Dorectorul Poștei Române susține că, de fapt, este vorba despre „un decalaj”.

În mod obișnuit, pensiile sunt plătite la domiciliu între datele de 1 și 15 ale fiecărei luni. Cu toate acestea, în ianuarie, procesul a început mai târziu cu o săptămână după cum a explicat Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, citat de TVR Info.

Trebuie precizat faptul că directorul Poștei a numit această întârziere „un decalaj care apare la începutul fiecărui an.

„Nu sunt întârzieri, e pur și simplu un decalaj, pe care îl întâlnim la fiecare început de an”, ne-a precizat Valentin Ștefan, directorul poștei Române.

Datele oficiale arată faptul că, lună de lună, trebuie să-și primească pensiile, la domiciuliu sau direct pe card, aproximativ 4,5 milioane de români.

