Este o inițiativă comună cu partenerii din Grupul de contact pentru apărarea Ucrainei. „S-a reușit reunirea unui nou pachet de rachete Patriot prevăzute în cadrul acestei inițiative", a declarat un purtător de cuvânt al instituției, arată Agerpres. Contribuția „permite să punem la dispoziția Ucrainei rachete aeriene de înaltă calitate pentru a se apăra împotriva atacurilor aeriene continue ale Rusiei".

Potrivit publicației Der Spiegel, pachetul constă în 35 de rachete interceptoare, evaluate la aproximativ 3,2 milioane de euro bucata. Identitatea celorlalte țări contributoare nu a fost dezvăluită oficial.

Germania, cel mai mare furnizor european de ajutor militar pentru Ucraina, conduce și Acțiunea durabilă în materie de apărare aeriană (EAAD), prin care au mai fost livrate sisteme IRIS-T, MANPADS și rachete aer-aer.

Contextul donației este tensionat dată fiind criza din Orientul Mijlociu. Președintele Zelenski a propus SUA și aliaților din Golf ca Ucraina să împărtășească experiența în combaterea dronelor iraniene Shahed, în schimbul unor rachete Patriot suplimentare.

Disponibilitatea acestora a scăzut drastic după ce au fost folosite intensiv împotriva atacurilor iraniene asupra Israelului și bazelor americane. Zelenski a atras atenția că, în primele trei zile de conflict în Orientul Mijlociu, s-au consumat peste 800 de rachete Patriot – mai multe decât a primit Ucraina în patru ani de război cu Rusia.