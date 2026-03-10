Diplomații români și ucraineni stabilesc agenda de evenimente în prezent, mai arată sursele citate.

Astfel, vor fi discuții despre războiul din Ucraina, dar și despre posibile ajutoare din partea României.

În noiembrie 2025, preşedintele Nicuşor Dan a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, cu care a discutat despre situaţia actuală de securitate, precum şi despre relaţiile în plan bilateral.

„Ucraina trebuie să câştige războiul, deoarece luptă pentru securitatea întregii Europe şi pentru valorile noastre comune”, a fost mesajul publicat atunci de preşedintele Nicușor Dan pe platforma X.

„Pe plan bilateral am agreat să facem eforturi pentru stabilirea unui parteneriat strategic, amândoi suntem dedicaţi să implementăm o agendă pragmatică, de perspectivă şi sustenabilă”, a adăugat Nicuşor Dan.