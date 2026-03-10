Președintele a folosit luni seara platforma sa socială, Truth Social, pentru a-i avertiza pe oficialii iranieni că orice acțiune de oprire a fluxului de petrol va avea ca rezultat lovirea țării „de douăzeci de ori mai puternic decât a fost lovită până acum de Statele Unite ale Americii”.

„În plus, vom distruge ținte ușor de distrus, ceea ce va face practic imposibilă reconstrucția Iranului”, a continuat el, potrivit Daily Mail, adăugând că speră și se roagă ca acest lucru să nu se întâmple.

Trump a lansat amenințări similare și cu o seară înainte, când a vorbit presei pentru prima dată de la atacul SUA și Israelului asupra Iranului din 28 februarie, jurând că „îi va elimina atât de repede, încât nu vor mai putea să se refacă niciodată”.

Mesajul lui Trump a apărut la câteva ore după ce Garda Revoluționară Islamică din Iran ar fi anunțat că orice țară arabă sau europeană care expulzează ambasadorii SUA și Israelului va avea „autoritate și libertate deplină” să treacă prin Strâmtoarea Ormuz începând de marți, 10 martie.

„Dacă Iranul face ceva care oprește fluxul de petrol în Strâmtoarea Hormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii DE DOUĂZECI DE ORI MAI TARE decât a fost lovit până acum”, a avertizat el.

Președintele a continuat apoi să numească avertismentul său „un cadou din partea Statelor Unite ale Americii către China și toate națiunile care utilizează intens strâmtoarea Hormuz”.

„Sper că este un gest care va fi foarte apreciat”, a adăugat el, în mod amenințător.