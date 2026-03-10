El a explicat că în funcţie această evaluare se va face o calibrare a resurselor alocate pentru resuscitarea zonelor care nu se luptă eficient cu fenomenul criminalităţii organizate.

Codrin-Horaţiu Miron a fost întrebat, marţi, la interviul susţinut în faţa Secţiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care sunt principalele trei măsuri pe care intenţionează să le ia ca şef al DIICOT.

„În primul rând aş vrea să fac o evaluare foarte serioasă a instituţiei, să văd unde se face performanţă şi unde sunt rezultate modeste. În funcţie de asta, să ne calibrăm resursele pe care le alocăm pentru a resuscita activitatea zonelor unde nu se luptă eficient cu fenomenul criminalităţii organizate. Aş reponsabiliza foarte mult şefii acestor structuri şi le-aş fixa anumite direcţii de acţiune, în funcţie de priorităţile noastre pe care ni le-am asumat, anumite domenii de interes unde anchetele penale trebuie să fie efective şi să dăm şi o dimensiune financiară a luptei împotriva criminalităţii organizate”, a declarat Codrin-Horaţiu Miron.

El a adăugat că rezutaltele şi performanţele pe care DIICOT le va obţine trebuie să fie foarte bine promovate în media.