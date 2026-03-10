Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional!

Iniţial, o femeie a sunat la 112 şi a cerut ajutor, spunând că este agresată de vecinii ei. Spiritele s-ar fi încins de la o discuţie legată de copii.

La faţa locului - o localitate de lângă Reşiţa - a mers un echipaj de poliţie. Însă, când au ajuns acolo, localnicii reclamaţi s-au răzbunat şi pe agenţi.

Doi indivizi au sărit pe unul dintre poliţişti, îl ţineau strâns şi l-au lovit. Colegul lui i-a sărit în ajutor, dar culmea, mama unuia dintre agresori a încercat să îl împiedice să intervină.

În cele din urmă, cei doi au fost băgaţi în autospeciala poliţiei şi duşi la audieri. La final, unul dintre ei, de 24 de ani, a fost arestat pentru ultraj.

Agentul a mers la spital pentru verificări, dar nu a avut nevoie de îngrijiri si s-a întors la muncă.

