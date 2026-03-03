"În data de 1 martie a.c., în jurul orei 02:35, poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostradă A3 Turda-Borş au depistat un conducător auto, pe tronsonul Câmpia Turzii - Nădăşelu, la kilometrul 12, sensul de mers spre Turda, care circula cu un autoturism având viteza de 204 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 130 km/h. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că tânărul de 29 de ani, din judeţul Sibiu, care conducea autovehiculul, avea dreptul de a conduce suspendat", se arată într-o informare transmisă marţi de IPJ Cluj, citată de Agerpres.

Potrivit sursei citate, conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 4.050 de lei, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat.