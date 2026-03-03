Discuţiile pe această temă au început de mai mult timp şi au avut loc inclusiv la nivel NATO, explică surse familiare cu această situație.

Preşedintele Emmanuel Macron a propus luni o cooperare nucleară fără precedent pentru apărarea Europei cu Germania ca „partener-cheie”, însoţită de o dezvoltare a arsenalului francez, insistând în acelaşi timp că Franţa va rămâne suverană în utilizarea forţei.

„Partenerii noştri sunt pregătiţi”, a insistat el, menţionând opt ţări europene: Regatul Unit, Germania, Polonia, Ţările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca. Toate aceste ţări sunt membre ale NATO.

„Germania va fi un partener-cheie în acest efort”, a subliniat Macron. Cele două ţări au anunţat ulterior înfiinţarea unui „grup director nuclear” comun.

Potrivit celor mai recente date disponibile, Franța dispune de aproximativ 290 de focoase nucleare. Este a patra putere nucleară a lumii, după Rusia, Statele Unite și China. Peste 80% din arsenalul francez este desfășurat pe submarine nucleare purtătoare de rachete balistice, care garantează capacitatea de ripostă chiar și în cazul unui atac surpriză.

Franţa a decis să nu se alăture Grupului de Planificare Nucleară al Alianţei, creat în 1966, dar descurajarea sa nucleară este considerată complementară celei a NATO. 