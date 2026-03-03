Fata de 14 ani era la meditație la matematică, împreuna cu alți doi minori, doi băieți, la profesor acasă, au menționat surse pentru Știrile PRO TV.

Profesorul i-ar fi trimis pe băieți pe balcon pentru a rămâne singur cu minora și ar fi sărutat-o și atins-o în zona intimă. Fata este orfană și de află în grija unei mătuși.

Bărbatul este însurat și are un bebeluș, au mai menționat sursele.

Potrivit Poliţiei Capitalei, marţi, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în Bucureşti, într-un dosar penal de agresiune sexuală asupra unui minor.

Potrivit anchetatorilor, în 25 februarie, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de către o femeie că nepoata sa, o minoră în vârstă de 14 ani, ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, bănuit de comiterea faptei fiind meditatorul ei.

În urma cercetărilor şi investigaţiilor desfăşurate, s-a stabilit că la data respectivă, în timp ce se aflau la o adresă din Sectorul 3, unde se desfăşura o şedinţă de pregătire la o materie, împreună cu minora şi alţi doi minori, bărbatul de 33 de ani, profitând de calitatea pe care o avea şi de imposibilitatea victimei de a se apăra şi de vârsta fragedă a acesteia, ar fi agresat-o sexual, sărutând-o şi atingând-o în zona intimă.

Pentru administrarea probelor, marţi, 3 martie, a fost pus în executare mandatul de percheziţie domiciliară, iar bărbatul bănuit de comitere faptei va fi dus la audieri, urmând ca apoi să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru agresiune sexuală asupra unui minor.