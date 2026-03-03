Alegerea unei valize ieșite din comun poate reduce riscul de furt și îți protejează obiectele în călătorii.

Aran Dharmeratnam, consultant în securitate și specialist în siguranță personală, explică pentru Metro: „Predau cum să te integrezi într-un mediu ca să nu fii observat de infractori… Dar hoții pot face la fel. Vor intra într-un loc îmbrăcați simplu și vor observa cine are bagaje ușor de sustras.”

Valizele negre, ținta preferată a hoților

Cercetările recente arată că valizele negre reprezintă aproximativ 40% din toate achizițiile, iar cele albastre și gri ocupă 30%, respectiv 20%. Aceste culori nu ies în evidență, făcând mai ușor pentru infractori să plece nedetectați cu ele.

„Bagajele închise la culoare fac ca hoțul să fie mai greu de observat în timp ce pleacă”, spune Aran. „Dacă sunt prinși, pot spune că au crezut că bagajul era al lor.” Astfel, fie la banda de bagaje, fie în transportul public, o valiză comună le oferă infractorilor o scuză pregătită.

Pe lângă furt, pierderile de bagaje sunt uriașe: se estimează că 33 de milioane de valize dispar anual, dintre care 2,5 milioane nu mai sunt returnate, iar nuanțele închise sunt deosebit de vulnerabile. Ryanair a confirmat în 2024 că valizele negre, bleumarin și gri sunt cele mai frecvent pierdute, folosite de „99,9% din populație” și greu de identificat de pasageri și personalul aeroportuar.

Sfaturi pentru a-ți proteja bagajul

Nu te panica dacă ai o valiză clasică: o poți face mai vizibilă cu un tag colorat sau o curea distinctivă. De asemenea, un dispozitiv de urmărire, precum un AirTag, te ajută să știi unde se află bagajul tău.

Conștientizarea mediului înconjurător este esențială. „Uneori hoții folosesc distragerea atenției și dezinformarea pentru a sustrage bagajul subtil sau îl duc într-un loc apropiat pentru a-l tăia și a extrage obiectele de valoare”, avertizează Aran.

„În cartierele luxoase, precum Knightsbridge, hoții așteaptă în fața magazinelor scumpe și pot smulge bagajele din portbagajul mașinii în timp ce proprietarul intră în magazin”, avertizează expertul în securitate Aran Dharmeratnam.

„De asemenea, barurile și restaurantele reprezintă ținte frecvente, pentru că oamenii își pierd vigilența în timp ce socializează”, adaugă Aran.

Specialistul recomandă utilizarea curelelor speciale de călătorie care permit prinderea bagajului de un scaun. Totuși, hoții pot încerca în continuare să-l fure, așa că atenția și păstrarea bagajului la vedere rămân esențiale.