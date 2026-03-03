Acțiunea Qatarului a venit după ce țara a anunțat că a dejucat un atac asupra Aeroportului Internațional Hamad din Doha, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed al-Ansari, citate de postul israelian N12. Al-Ansari a precizat că Qatarul nu a primit niciun avertisment prealabil din partea Iranului înainte de lansările de rachete.

Un reportaj al N12 News despre lovituri, care citează de asemenea surse occidentale, a arătat că atacul Qatarului a avut loc în cursul ultimei zile. Rețeaua nu a oferit detalii privind țintele, tipul loviturilor sau amploarea operațiunii raportate. De asemenea, Qatarul nu a anunțat public efectuarea unor lovituri pe teritoriul Iranului în declarațiile citate de N12.

Doha: „Astfel de atacuri nu vor rămâne fără răspuns”

Al-Ansari a descris incidentul dejucat de la Aeroportul Internațional Hamad ca parte a unui tipar mai larg de atacuri iraniene care, potrivit lui, depășesc obiectivele militare.

„Nu am primit niciun avertisment prealabil din partea Iranului cu privire la atacurile cu rachete”, a spus el, potrivit N12. „Ținta nu sunt doar instalațiile militare, ci întreg teritoriul statului. Astfel de atacuri nu vor trece fără un răspuns.”

Într-un videoclip difuzat de N12, pot fi văzute resturi căzând în Doha după o interceptare în spațiul aerian al Qatarului.

Mii de persoane blocate în Doha, pe fondul perturbărilor de trafic

Qatarul a declarat că tentativa de atac a perturbat traficul aerian și a lăsat peste 8.000 de pasageri aflați în tranzit blocați în Doha, autoritățile cazându-i în hoteluri, a relatat N12.

Al-Ansari a adăugat că și pasageri ai unor nave de croazieră au rămas blocați în Qatar și au fost de asemenea cazați în hoteluri.

Totodată, Al-Ansari a respins ceea ce a numit o presupunere greșită potrivit căreia presiunea asupra statelor din Golf le-ar determina să revină la negocieri nucleare cu Teheranul în urma atacurilor iraniene, a relatat N12.

Separat, într-un comunicat care condamnă atacurile iraniene asupra ambasadelor SUA din Arabia Saudită și Kuweit, Ministerul de Externe al Qatarului a afirmat că vede acțiunile Republicii Islamice drept o „încălcare flagrantă a convențiilor și legilor internaționale”.

Ministerul a adăugat că Qatarul se află în „deplină solidaritate cu Regatul Arabiei Saudite și Statul Kuweit în toate măsurile pe care le adoptă pentru a-și proteja securitatea”.

Loviturile Qatarului au avut loc pe fondul extinderii confruntării regionale după campania SUA–Israel împotriva Iranului și atacurile iraniene cu rachete și drone în întreaga regiune a Golfului, inclusiv tentative de lovire a infrastructurii civile din Qatar, potrivit relatărilor CNN și Reuters, citate de The Jerusalem Post.