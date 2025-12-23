Bejgli - cozonacul unguresc tradițional cu nucă și mac. Rețeta pas cu pas și secretele din spatele desertului

Bejgli este unul dintre cele mai cunoscute deserturi tradiționale din bucătăria ungurească, pregătit mai ales de Crăciun și Paște. La prima vedere seamănă cu un cozonac normal, dar este mult mai mult de atât.

Descoperă ce este bejgli, cum se face corect și care sunt secretele aluatului fraged cu umplutură de nucă și mac.

Ce este Bejgli și de ce este un simbol al cozonacilor ungurești

Bejgli este un rulou de cozonac cu crustă lucioasă și ușor marmorată, plin de umplutură densă, fie de nucă, fie de mac. Cantitatea de umplutură este atât de generoasă încât uneori ajunge să fie egală sau chiar mai mare decât aluatul. În toată zona carpatică, bejgli a devenit un desert nelipsit de pe masa de Crăciun. Deși azi este strâns legat de bucătăria maghiară, bejgli are rădăcini central-europene, formate din influențe austriece, slave și maghiare.

Chiar numele lui vine din germană, din cuvântul „Beugel”, legat de verbul „a îndoi”. Forma inițială nu era un rulou drept, ci una curbată, asemănătoare unei potcoave sau unei semiluni, foarte apropiată de cornurile de Pozsony – Pozsonyi kifli, cunoscute și ca Pressburger Kipfel. Originea exactă nu este clară, dar există câteva direcții istorice. Unele indicii duc spre Silezia, unde încă din secolul al XIV-lea se făceau cozonaci rulați precum Striezel sau Stollen. Orașul Pozsony, astăzi Bratislava, are însă rolul cel mai important în toată această poveste, după cum scrie Gerepekseg.hu.

Acolo erau deja bresle puternice ale brutarilor în 1376, iar în 1559 apare menționată decizia de a face cornuri umplute cu nucă și mac. Potrivit unei povești locale, un brutar ar fi creat potcoave mici umplute, înainte de Sfântul Nicolae, pentru a le dărui copiilor. Prima rețetă apropiată de bejgliul modern apare în 1830, în cartea lui Czifray István, sub numele de „Posonyi finom mákos kaláts”, cozonacul fin cu mac de Pozsony. De aici, desertul trece din zona breslelor în bucătăriile urbane.

La început, bejgli era un produs scump, făcut mai ales în orașe. Făina albă fină, zahărul rafinat și umpluturile bogate în nuci sau mac nu erau accesibile tuturor. În satele sărace se pregăteau variante mai simple. Răspândirea obiceiului a mers în paralel cu apariția bradului de Crăciun: întâi în casele aristocrației, apoi ale burgheziei, iar spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, și în gospodăriile țăranilor înstăriți. Așa a ajuns bejgli un simbol comun, un desert care a coborât pe scara socială până a devenit tradiție națională.

În spatele rețetei se ascund și câteva superstiții. Nuca era privită pe vremuri ca un scut împotriva răului și folosită ca semn de sănătate pentru anul care venea. Macul era legat de abundență, pentru că are multe semințe, dar și de norocul în dragoste. Spirala ascunsă în interior, vizibilă în fiecare felie, a fost legată de ideea de ciclu și renaștere.

Shutterstock

Ingrediente esențiale pentru Bejgli perfect

Aluatul tradițional de bejgli este un aluat fraged cu drojdie, cunoscut sub numele de aluat pozsonyi. Nu seamănă cu un cozonac pufos și foarte aerat. Drojdia are un rol mic, doar cât să aducă o ușoară aerare, nu să creeze un aluat înalt, cu goluri mari.

Ingrediente pentru aluat

– 500 g făină, tip 550 sau făină de patiserie

– 250 g grăsime în total: ideal 150 g unt cu 82% grăsime + 100 g untură rece

– 50 g zahăr pudră, pentru a evita punctele de caramelizare pe care le poate produce zahărul tos

– 10–15 g drojdie proaspătă sau 3–4 g drojdie uscată

– 1 gălbenuș

– 100–120 ml lapte rece sau smântână lichidă pentru mai multă finețe

– un praf generos de sare.

De ce se folosește combinația de unt și untură

Rețetele autentice nu pun accent pe unul singur, ci pe amestecul dintre ele. Untul este folosit în special pentru gust. Untura are cristale de grăsime mai mari și un punct de topire diferit, lucru care ajută aluatul să fie fraged și să se păstreze bine. În plus, untura încetinește retrogradarea amidonului, adică procesul prin care aluatul se întărește în timp. De aceea, un bejgli făcut cu această combinație rămâne gustos și moale chiar și după câteva săptămâni.

Cum se prepară aluatul pufos pentru Bejgli

Când vorbim despre „pufos” în cazul acestui desert, nu ne referim la textura din cozonacul românesc. În acest caz, „pufos” înseamnă doar ușor aerat, cu o structură fină. Tot secretul aluatului pozsonyi stă în controlul glutenului și în faptul că se lucrează rece, fără căldură inutilă.

Grăsimea rece se amestecă în făină până când amestecul arată ca nisipul ud. În acest proces, grăsimea acoperă proteinele din făină care formează glutenul și le împiedică să se lege prea mult. De aceea aluatul rămâne fraged și se rupe ușor, fără elasticitatea tipică unui aluat de pâine sau cozonac, notează Egy.hu.

Pentru bejgli, nu vrem o creștere rapidă, ci una lentă și controlată. Drojdia se amestecă în lapte rece tocmai pentru a evita dospirea accelerată. Dacă lucrezi cu lichide calde, drojdia pornește prea repede, iar aluatul se umple de goluri mari și devine poros, pierzând textura specifică bejgliului. Ingredientele se adună rapid într-un aluat omogen, fără să topești grăsimea. După ce capătă formă, aluatul se porționează în bile egale și se lasă la frigider cel puțin o oră, pentru a fi ușor de întins.

Shutterstock

Umplutura tradițională: nucă și mac

La bejgli, totul începe de la o regulă simplă: cantitatea de umplutură trebuie să fie egală cu cantitatea de aluat. Dacă ai 250 g aluat, folosești 250 g umplutură. De aici vine felia aceea densă, plină, care nu se destramă și are umplutura groasă.

Umplutura de nucă

Nuca se macină, dar nu foarte fin, ca să rămână puțină textură. Se amestecă apoi cu un sirop de zahăr care o leagă bine. La aromă poți pune coajă de portocală confiată, stafide hidratate în rom, scorțișoară sau vanilie. Toate intră frumos în mixul acesta și îl fac parfumat fără să fie greoi.

Umplutura de mac

Macul trebuie neapărat măcinat. Așa se eliberează uleiurile lui și devine mult mai ușor de digerat. La fel ca la nucă, se leagă cu sirop de zahăr. În compoziție intră coajă de lămâie, puține cuișoare, miere și uneori gem de caise, care ajută mult la legare și aduce o notă proaspătă.

De ce se folosește sirop, nu lapte

Laptele turnat direct peste nucă sau mac poate face umplutura prea moale și greu de controlat. De aceea se fierbe un sirop gros, ca pentru dulceață, și cu el se opărește nuca sau macul. Așa știi exact cât lichid intră și reduci riscul ca ruloul să crape la copt.

Rularea și coacerea corectă a Bejgli-ului

Când rulezi bejgliul, ideea este să fie ferm, dar nu foarte strâns. Aluatul și umplutura se dilată diferit în cuptor, iar dacă strângi prea tare, nu mai au loc să se miște. Tensiunea se adună în coajă și aceasta crapă exact unde nu vrei.

La capete e bine să lași un mic „spațiu de siguranță”. Le pliezi atent, fără să le îndeși prea tare, ca să nu apară puncte de presiune. Dacă sunt închise corect, nu se deschid la copt și nici nu împing umplutura în afară.

Bejgliul trebuie înțepat, nu doar de formă. Se înțeapă sus, pe laterale și până aproape de bază, cu o andrea sau un bețișor de frigărui. Înțepăturile acestea devin mici „coșuri de fum” pe unde iese aburul. Dacă aburul rămâne blocat, presiunea se ridică și ruloul crapă.

Crusta marmorată, cea care îl face atât de recunoscut, se obține din două straturi de ou. Mai întâi se unge ruloul cu gălbenuș și se lasă să se usuce complet. Gălbenușul formează un strat lucios și elastic. Apoi se unge cu albuș. Albușul se usucă rigid, iar la copt, când aluatul se dilată ușor, stratul de albuș crapă fin. Crăpăturile lasă la vedere stratul de dedesubt și dă efectul acela frumos de marmură.

Greșeli frecvente când faci Bejgli și cum să le eviți

Cel mai des, bejgliul crapă din patru motive clare: umplutură prea umedă, rulare prea strânsă, șoc termic și lipsa perforării.

Umplutura prea umedă

Când umplutura are prea mult lichid, acesta se transformă în abur și își mărește volumul în cuptor. Dacă presiunea devine prea mare, crusta nu mai rezistă și se rupe. Umplutura trebuie să semene cu nisip umed, nu cu o cremă curgătoare. Pentru a regla umiditatea, poți folosi pesmet, biscuiți măcinați sau griș, care absorb excesul de lichid și stabilizează compoziția.

Rulare prea strânsă

Dacă strângi ruloul prea tare, aluatul și umplutura nu mai au loc să se dilate. Se creează o presiune internă care împinge coaja până o crapă. Rularea trebuie să fie fermă, dar nu rigidă, iar la capete e bine să lași un pic de spațiu, ca să nu apară tensiune în timpul coacerii.

Șoc termic

Un bejgli foarte rece, pus direct într-un cuptor prea fierbinte, face crustă prea repede la exterior, în timp ce interiorul este crud. Această diferență de ritm duce ușor la fisuri. Soluția este să lași bejgliul să ajungă la o temperatură apropiată de cea a camerei înainte de copt și să nu pornești cu un cuptor exagerat de încins.

Fără evacuare de abur

Dacă nu îl înțepi, aburul rămâne captiv și caută singur un loc pe unde să iasă, rupând crusta. Benjgliul trebuie înțepat temeinic, de sus, pe laterale și până aproape de bază. Doar așa se eliberează controlat presiunea.

Cum se păstrează corect

Bejgliul ține bine în timp datorită conținutului mare de grăsime și zahăr. La temperatura camerei, într-o cămară răcoroasă, învelit în folie de aluminiu sau hârtie de copt, rezistă 2–3 săptămâni fără probleme. Se congelează excelent, atât crud, după ce l-ai rulat, cât și copt. În congelator poate sta 3–4 luni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













