Întâmplarea a avut loc în orașul Izegem din Belgia.

O societate a vrut să construiască în anul 2022 șapte apartamente și a decis să apeleze la românul în vârstă de 42 de ani.

Însă, în loc să se ocupe de lucrare, după ce a semnat contractul cu societatea respectivă, dezvoltatorul a luat banii și a dispărut.

Un judecător l-a condamnat la doi ani de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare.

A urmat o primă factură, inclusiv pe baza unei oferte pentru cărămizi de fațadă: „Totul arăta foarte bine și s-a dat undă verde pentru plata sumei de 40.000 de euro.”, potrivit publicației Nieuwsblad.

Ulterior s-a dovedit a fi o greșeală, deoarece beneficiarul a fost înșelat.

„Comunicarea s-a oprit după efectuarea plății”, a declarat avocatul părții păgubite.

„Lucrările nu erau finalizate, materialele plătite nu au fost niciodată ridicate și nu am mai auzit nimic. Locuința lui era scoasă la vânzare. Dispăruse fără urmă.”, a mai spus avocatul.

Firma dezvoltatorului a intrat în faliment

Între timp, firma deținută de dezvoltator a intrat în faliment.

Bărbatul a transferat sistematic bani din firma lui în conturile personale, potrivit autorităților din Belgia.

Acest lucru s-a întâmplat și după plata celor 40.000 de euro.

„A transferat imediat 15.000 de euro în contul său personal și a retras o parte din bani în numerar. Materialele promise nu au fost niciodată comandate. La scurt timp după aceea, a fost declarat falimentul.”, a precizat Parchetul care s-a ocupat de acest caz.

Judecătorul a stabilit că dezvoltatorul trebuie să plătească despăgubiri în valoare de 40.500 de euro. De asemenea, i s-a aplicat și o pedeapsă de doi ani de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare, și o amendă de 4.000 de euro.

Bărbatul a primit și interdicția de a-și exercita profesia timp de 10 ani.