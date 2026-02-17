Nicușor Dan afirmă că desemnarea conducerii serviciilor de informații este o decizie care implică atât Președinția, cât și Parlamentul, iar procesul va fi finalizat „relativ curând”.

„E o decizie comună a președintelui și a Parlamentului și un dialog care a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând”, a spus Nicușor Dan la postul public de radio, subliniind că desemnările nu pot fi făcute fără o consultare prealabilă cu forul legislativ.

Întrebat de ce procesul pare atât de complicat și dacă este obiect de negociere cu partidele din coaliție, președintele a respins ideea unor înțelegeri politice punctuale, insistând asupra nevoii de stabilitate.

„Eu cred că e foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate pe care l-a și transmis în ultimele nouă luni și un eveniment ca o propunere de servicii a președintelui care să fie respinsă de Parlament nu e deloc un semn de stabilitate. Tocmai de aceea trebuie să existe un dialog înainte”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan afirmă că discuțiile sunt sensibile și necesită timp, iar agenda politică internă și internațională a influențat calendarul.

„Subiectul este sensibil, dialogul ăsta trebuie să fie să aibă nuanțele lui de profunzime, de adâncime. Și uneori e timp, alteori nu e timp. De exemplu, săptămâna asta nu e timp, pentru că pregătim vizita asta”, a spus el.

Ulterior, a adăugat că „au fost și evenimente destule în politica românească și internă și internațională care au lungit procesul ăsta”.

În privința implicării partidelor, președintele a precizat că nu au existat nominalizări formale. „Evident că toată lumea își dorește să propună, numai că până în acest moment nu a existat propuneri ale partidelor. Deci, cumva, discuția cu partidele a fost, a fost despre care să fie profilul oamenilor care să conducă serviciile”, a declarat Nicușor Dan.

Ce profil caută Nicușor Dan pentru aceste funcții

Întrebat ce profil caută pentru aceste funcții, șeful statului a vorbit despre experiență și capacitatea de leadership. „Sunt niște funcții cu responsabilitate, deci trebuie să fie niște oameni maturi, da, care să fi lucrat de-a lungul vieții cu mulți oameni, să fie în stare să conducă structuri de mulți oameni, să aibă, cum să zic, și direcția și flexibilitatea necesară în anumite situații. Sunt niște poziții de responsabilitate”, a explicat el.

Referitor la percepția publică potrivit căreia partidele ar încerca să își impună propriii oameni la conducerea serviciilor, Nicușor Dan a spus că „această dorință există”, dar a subliniat că „ea nu s-a manifestat în interiorul discuțiilor” și că „tot ce a apărut în spațiul public sunt speculații”.

Întrebat direct dacă toate numele vehiculate public sunt simple presupuneri, președintele a răspuns: „Exact”.

Șeful statului a confirmat că are deja liste de candidați. „Evident că am o listă lungă, e o listă scurtă pentru fiecare din pozițiile astea”, a spus el, precizând că pe fiecare listă scurtă sunt „cinci” nume. Potrivit lui Nicușor Dan, „dintre cei cinci există o ierarhie”.

În ceea ce privește șansele ca propunerile sale să fie respinse de Parlamentul României, președintele s-a arătat încrezător. „În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă către Parlament, o să vedeți că ea o să fie votată, asta pot să spun da. Bineînțeles că sunt oameni interesanți pe toate listele”, a mai spus Nicușor Dan.