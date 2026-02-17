Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO
Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO

Horoscop cu Luna Nouă în Vărsător. Eclipsa de Soare din 17 februarie 2026 aduce răsturnări de situație

Stiri Diverse
62588691
Shutterstock

Horoscopul cu Luna Nouă în Vărsător, marcat de eclipsa de Soare din 17 februarie 2026, promite schimbări neașteptate și răsturnări de situație care pot zgudui rutina obișnuită.

autor
Laura Ianculescu

Data de 17 februarie 2026 marchează debutul unei etape de regenerare profundă în domeniile guvernate de semnul Vărsătorului, odată cu formarea Lunii Noi și a Eclipsei de Soare.

Acest fenomen astral impune o privire clară spre viitor și facilitează lansarea unor inițiative bazate pe autenticitate, fiind momentul pentru acțiuni concrete care să reflecte cu adevărat valorile personale.

Contextul astral este amplificat de un aspect tensionat cu Uranus din Taur, fapt ce indică posibilitatea unor schimbări neașteptate și bruște. Aceste răsturnări de situație funcționează ca un semnal clar că strategiile pe termen lung necesită o abordare nouă, mult mai flexibilă. Tot ceea ce nu mai este de folos tinde să fie eliminat, lăsând loc pentru experiențe aliniate cu nevoile prezentului.

Totodată, registrul astral stimulează dialogul și schimburile de idei, încurajând orientarea către grupuri care împărtășesc pe deplin noile perspective și principii de viață.

Citește și
Ce zodie ești în zodiacul chinezesc. Calități și defecte în funcție de anul în care te-ai născut
Ce zodie ești în zodiacul chinezesc. Calități și defecte în funcție de anul în care te-ai născut

Ce impact are Luna Nouă în Vărsător pentru fiecare semn zodiacal:

Berbec / Ascendent în Berbec

Sectorul proiectelor de viitor, relațiilor de prietenie și vieții sociale este intens dinamizat de Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Vărsător din 17 februarie, fenomen astral ce anunță o reconfigurare. Nativii Berbec sunt îndemnați să analizeze dacă obiectivele lor pe termen lung mai rezonează cu aspirațiile actuale. Totodată, o schimbare de direcție în cadrul unui proiect se poate dovedi oportunitatea de care au nevoie pentru a-și securiza independența și a-și manifesta inițiativele.

Taur / Ascendent în Taur

Sectorul carierei și reputației sociale este vizat direct de Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Vărsător din 17 februarie, marcând un moment de reflecție asupra modului în care activitatea profesională le permite nativilor Taur să își manifeste viziunile. Aspectul dinamic format cu Uranus, situat chiar în semnul lor, poate anunța schimbări sau propuneri inedite care necesită o abordare diferită. De asemenea, contextul astral îi provoacă pe Tauri să își asume o nouă imagine profesională, mult mai flexibilă și adaptată cerințelor actuale.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Sectorul convingerilor, filozofiei de viață și studiilor superioare este vizat direct de Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Vărsător din 17 februarie. Nativii Gemeni pot avea parte de o transformare a viziunilor personale, fiind atrași de domenii inedite de cunoaștere sau de oportunități apărute prin schimburi de experiență profesională. Registrul astral este ideal pentru abandonarea perspectivelor limitative, aducând lărgirea orizonturilor. Fenomenul astrologic le oferă claritatea necesară pentru a-și redefini sistemul de valori, deschizându-le drumul către o înțelegere mai profundă a lumii în care activează.

Rac / Ascendent în Rac

Sectorul transformărilor profunde și resurselor este vizat direct de Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Vărsător din 17 februarie. Nativii Rac pot parcurge o etapă de reevaluare a modului în care își gestionează bugetul, investițiile sau angajamentele relaționale. De asemenea, este un moment favorabil pentru detașarea de atașamentele toxice și pentru eliminarea dependențelor care le-au frânat evoluția. Procesul le oferă oportunitatea de a-și reconstrui sentimentul de siguranță pe o fundație mult mai solidă.

Leu / Ascendent în Leu

Sectorul relațiilor și parteneriatelor este intens dinamizat de Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Vărsător din 17 februarie. Nativii Leu traversează o perioadă propice pentru clarificarea legăturilor existente și pentru inițierea unor etape noi în planul personal. Totodată, pot apărea colaborări bazate pe viziuni comune, în timp ce conexiunile care nu mai funcționează tind să dispară. Fenomenul astral le oferă Leilor oportunitatea de a clădi alianțe mai echilibrate, în care respectul și libertatea devin principii de bază ale cooperării.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Sfera muncii și sănătății este vizată direct de Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Vărsător din 17 februarie, aducând nevoia unei reorganizări a rutinei cotidiene. Nativii Fecioară pot resimți un impuls puternic de a implementa metode de lucru inovatoare sau de a opera transformări în stilul de viață, cu scopul de a-și optimiza starea generală. De asemenea, este un moment ideal pentru eficientizarea sarcinilor și pentru eliminarea activitităților care nu mai dau rezultate. Fenomenul astral le permite nativilor să creeze spațiu pentru activități care le stimulează creativitatea, oferindu-le satisfacție profesională.

Balanță / Ascendent în Balanță

Sfera creativității, iubirii și exprimării de sine este puternic activată de Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Vărsător din 17 februarie. Nativii Balanță pot descoperi pasiuni noi sau modalități inedite de a-și valorifica talentele și abilitățile. De asemenea, este un moment ideal pentru a-și reîmprospăta viața sentimentală sau relația cu copiii, punând accent pe o comunicare liberă. Fenomenul astrologic le insuflă nativilor curajul de a bucura de viață, încurajându-i să abandoneze tiparele care le-au limitat spontaneitatea.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Sectorul căminului, familiei și echilibrului interior este vizat direct de Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Vărsător din 17 februarie. Nativii Scorpion pot resimți un impuls puternic către reorganizarea universului domestic sau către clarificarea unor dinamici în relațiile cu membrii familiei. Etapa actuală le permite Scorpionilor să își consolideze rădăcinile pe un fundament de siguranță emoțională și înțelegere reciprocă, de a acționa cu încredere în tot ce își propun.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Sfera comunicării, gândirii, negocierilor și interacțiunilor sociale este intens solicitată de Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Vărsător din 17 februarie. Nativii Săgetător pot intra în posesia unor informații menite să le reformuleze perspectivele actuale sau pot alege să se dedice explorării unor domenii noi de cunoaștere. Momentul este ideal pentru exprimarea ideilor și pentru reconectarea cu persoanele cu care nativii au viziuni comune. Fenomenul astrolologic le facilitează o transformare profundă a modului în care procesează gândurile și interacționează cu mediul înconjurător, oferindu-le instrumentele necesare pentru un dialog mai eficient.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Sectorul resurselor financiare și al valorilor personale este puternic dinamizat de Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Vărsător din 17 februarie. Nativii Capricorn traversează un proces de redefinire a modului în care își administrează bunurile materiale. Această etapă este favorabilă pentru abandonarea acelor strategii financiare care au încetat să mai fie rentabile. Fenomenul astral le oferă șansa de a-și consolida încrederea în sine și de a finanța proiecte care le valorifică abilitățile profesionale.

Vărsător / Ascendent în Vărstător

Sectorul identității și imaginii este punctul central al Eclipsei de Soare și al Lunii Noi din 17 februarie, evenimente care au loc chiar în semnul Vărsătorului. Fenomenul astral marchează o etapă de transformare profundă, în care nativii resimt un impuls puternic de a se manifesta într-o manieră complet diferită. Este un moment favorabil pentru a lăsa în urmă tiparele care le îngrădesc libertatea, lăsând loc unei versiuni noi. Contextul astral le deschide drumul către un capitol nou cu o independență mult mai mare în exprimare și acțiune.

Pești / Ascendent în Pești

Sectorul subconștientului și introspecției este intens activat de Eclipsa și Luna Nouă în Vărsător din 17 februarie. Nativii Pești pot resimți un impuls puternic de a se retrage din agitația cotidiană pentru a analiza evenimentele din trecut și pentru a se detașa de poverile emoționale acumulate. Fenomenul astrologic favorizează vindecarea interioară și încheierea unor capitole care nu îi mai ajută la evoluție.

Etichete: horoscop, zodii, planete, astre,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul
Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul
Citește și...
Ce zodie ești în zodiacul chinezesc. Calități și defecte în funcție de anul în care te-ai născut
Stiri Diverse
Ce zodie ești în zodiacul chinezesc. Calități și defecte în funcție de anul în care te-ai născut

Zodiacul chinezesc oferă o perspectivă fascinantă asupra personalității, în funcție de anul nașterii. În funcție de zodia din zodiacul chinezesc, pot fi evidențiate anumite calități dominante, dar și defecte care influențează modul de a gândi. 

Carnavalul de la Veneția s-a încheiat. Cine a câștigat premiul pentru cea mai frumoasă mască. FOTO
Stiri Diverse
Carnavalul de la Veneția s-a încheiat. Cine a câștigat premiul pentru cea mai frumoasă mască. FOTO

Carnavalul de la Veneția a ajuns la final, după mai bine de 2 săptămâni spectaculoase.

Cum au sărbătorit chinezii din România intrarea în Anul Calului de Foc. Ce superstiții trebuie respectate
Stiri Diverse
Cum au sărbătorit chinezii din România intrarea în Anul Calului de Foc. Ce superstiții trebuie respectate

Trecerea în Anul Calului de Foc a fost sărbătorită cu mare fast și în comunitățile chinezești din România.

Recomandări
O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”
Stiri Politice
O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”

Raportul din Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite privind alegerile din România este "eronat" şi "partizan", a declarat, luni, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, în cadrul unei conferinţe de presă, la Bucureşti.

Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
Vremea
Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei în jumătate de țară, valabile de marți până miercuri. Stratul de zăpadă va ajunge local până la 50 cm, iar vântul va sufla rafale de până la 90 km/h.

Anchetă la Spitalul Județean din Vaslui, după moartea unui bebeluș de două luni. Părinții acuză medicii de neglijență
Știri Actuale
Anchetă la Spitalul Județean din Vaslui, după moartea unui bebeluș de două luni. Părinții acuză medicii de neglijență

Anchetă la Spitalul de Urgență din Vaslui, după moartea unui bebeluș de doar 2 luni. Părinții acuză de neglijență personalul medical din secția Pediatrie și spun că fetița lor putea fi salvată dacă ar fi fost transferată mai repede la Iași.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Februarie 2026

03:13:20

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Februarie 2026

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână

Sport

Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho!