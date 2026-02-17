Într-un interviu acordat postului public de radio, șeful statului a explicat că vizita sa în SUA - care are loc în 19 februarie - are rolul de a reafirma stabilitatea și predictibilitatea democrației românești în fața partenerului strategic american.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a recunoscut că anularea scrutinului din 2024 a generat îngrijorări la nivelul administrației americane: „Au existat anumite, cum să le spunem dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate din 2024, din partea administrației americane”.

Acesta a subliniat însă că prezența sa la Washington va clarifica și mai mult acest episod: „Și față de tot acest context, cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica odată pentru totdeauna, și diplomatic și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”.

Întrebat dacă anularea alegerilor continuă să influențeze relația bilaterală, Nicușor Dan a respins această idee, arătând că tensiunile au fost temporare: „A apăsat la un anumit moment, pentru că nu este un fapt uzual într-o democrație, și în special în primele luni după acel moment. De o perioadă bună de timp, în opinia mea, lucrurile sunt clare”.

Jurnalistul a insistat asupra naturii vizitei la Washington, sugerând că aceasta ar putea avea rolul de a întări încrederea între cele două capitale. „Da, a fost un moment de, cum am spus, de neîncredere la adresa democrației din România, dar prin numeroase luări de poziție din partea administrației, acest moment a fost depășit”.

În ceea ce privește eventuale discuții bilaterale oficiale în cadrul prezenței sale la Washington, șeful statului a precizat că, deocamdată, nu sunt prevăzute întâlniri formale: „Pentru moment nu este planificată o astfel de discuție. E posibil să fie, cum să spun, incidental, o discuție cumva de salon, așa, dar pentru moment, o discuție bilaterală cu agendă nu este planificată”.

De altfel, în viitorul apropiat va avea loc în SUA o vizită oficială a președintelui României, Nicușor Dan, pentru discuții bilaterale cu președintele Donald Trump.

Invitația oficială există încă din primăvara anului trecut: „Invitația există, așa cum am comunicat public încă din luna mai, când a fost acea convorbire telefonică cu președintele Trump”.

Totuși, calendarul vizitei depinde de pregătirea unor discuții economice mai ample: „Și în funcție de agendă și de ... Pentru că va fi o vizită care va avea o puternică componentă economică. În momentul în care chestiunile economice vor fi suficient de mature pentru o discuție între președinți, vizita se va întâmpla”.