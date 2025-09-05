Avioane de luptă nemțești Eurofighter, ridicate de la Kogălniceanu pentru a survola frontiera. Drone detectate lângă Sulina

Două avioane de luptă nemțești Eurofighter Typhoon au fost ridicate joi seara de la Mihail Kogălniceanu pentru a survola frontiera cu Ucraina, după ce un grup de drone a fost detectat în apropiere de Sulina.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat joi zona din proximitatea frontierei cu Ucraina, după ce sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene la 36 mile marine NE de Sulina.

Potrivit MApN, la scurt timp după stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord, iar ulterior semnalul electronic a dispărut.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.

Germania are cinci avioane de luptă la misiunea de Poliție Aeriană din România

Forţele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detaşament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliţie Aeriană întărită, pentru protejarea spaţiului aerian naţional şi aliat.

Coeziunea şi solidaritatea reprezintă fundamentul Alianţei Nord Atlantice şi constituie garanţia fermă că orice provocare la adresa securităţii va fi întâmpinată printr-un răspuns unitar şi hotărât, se arată în comunicatul MApN.

