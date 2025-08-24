Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

Forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 72 de drone în noaptea de 23-24 august. De partea cealaltă, Kievul a răspuns cu un asalt pe măsură pe teritoriul rus.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că 48 dintre drone au fost doborâte sau blocate, notează Ukrainska Pravda.

Ucraina a lansat o serie de atacuri cu drone pe teritoriul rus duminică, ziua în care sărbătoreşte independenţa, provocând incendii într-o centrală nucleară şi un terminal petrolier, în contextul în care eforturile diplomatice de soluţionare a conflictului se află într-un impas.

În timp ce perspectiva unei întâlniri între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski se îndepărtează, autorităţile locale ruse au anunţat în cursul nopţii că au interceptat drone ucrainene în regiuni uneori îndepărtate de front, precum Sankt Petersburg (nord-vest) sau Volga.

Doar puţin după miezul nopţii (21:00 GMT), unul dintre aceste aparate a fost doborât de apărarea antiaeriană rusă şi „a explodat, avariind un transformator auxiliar” pe terenul centralei nucleare situate în regiunea rusă de frontieră Kursk, a anunţat operatorul acesteia pe contul său Telegram. „Incendiul a fost stins”, a adăugat acesta, precizând că nu au existat victime, dar că funcţionarea unui reactor a fost redusă. „Nivelul de radiaţii pe site-ul industrial al centralei nucleare din Kursk şi în împrejurimi nu s-a modificat şi corespunde nivelurilor normale”, potrivit aceleiaşi surse.

De la începutul luptelor, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) avertizează asupra riscului unei catastrofe, în special la centrala nucleară de la Zaporijjie, din sudul Ucrainei, ocupată din martie 2022 de Rusia.

În august 2024, Vladimir Putin a acuzat Kievul că intenţionează să lovească centrala situată în regiunea Kursk, aflată atunci sub ofensiva ucraineană. Forţele ruse au recucerit-o în primăvară.

Pe coasta Mării Baltice, interceptarea a 10 drone în portul Ust-Luga, lângă Sankt Petersburg, a provocat un incendiu într-un terminal petrolier al grupului rus Novatek, a declarat guvernatorul regional Alexandre Drozdenko pe Telegram. „Pompierii şi Ministerul Situaţiilor de Urgenţă lucrează pentru a-l stinge”, a adăugat el.

Rusia a lansat o ofensivă militară de amploare în Ucraina în februarie 2022 şi controlează în prezent aproximativ 20% din această ţară vecină, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.

În ultimele săptămâni, pe măsură ce discuţiile pentru a pune capăt conflictului s-au accelerat sub presiunea lui Donald Trump, Ucraina a lansat zeci de drone către teritoriul rus. Ea vizează în special rafinăriile şi depozitele de petrol ruseşti pentru a le împiedica capacitatea de a finanţa ofensiva.

Aceste atacuri au fost invocate ca fiind cauza creşterii preţurilor la combustibili în Rusia, care au atins niveluri record în ciuda suspendării exporturilor de benzină decretate de guvern.

Ministerul rus al Energiei a atribuit preţurile ridicate „cererii sezoniere ridicate şi lucrărilor agricole”, fără a menţiona atacurile ucrainene.

Vineri, premierul ungar Viktor Orban a anunţat că a solicitat ajutorul lui Donald Trump în faţa dificultăţilor sale de aprovizionare cu petrol rusesc prin oleoductul Drujba, bombardat, potrivit lui, de Kiev.

Noile atacuri ucrainene au avut loc în timp ce Ucraina, fosta republică sovietică, sărbătoreşte duminică 34 de ani de independenţă. „Poporul ucrainean nu se va preda niciodată şi nu va renunţa niciodată la independenţa sa”, a insistat şeful armatei Oleksandr Sirski duminică dimineaţă, în timp ce şeful diplomaţiei Andriï Sibiga a calificat independenţa Ucrainei drept „piatra de temelie a securităţii Europei”.

În contextul în care Ucraina este bombardată zilnic, o femeie de 47 de ani a murit duminică dimineaţă într-un atac cu drone ruseşti în regiunea Dnepropetrovsk (est), potrivit guvernatorului regional.

Pe front, armata rusă şi-a mărit câştigurile teritoriale în ultimele luni, în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase şi mai slab echipate. Sâmbătă, ea a revendicat cucerirea a două sate din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, avansând în special spre oraşul Kostiantinivka, un bastion important pe drumul spre Kramatorsk, care este la rândul său un punct important pentru logistica ucraineană.

În timp ce Moscova şi Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unei eventuale întâlniri cu omologul său rus, Donald Trump a anunţat vineri că îşi acordă „două săptămâni” pentru a decide poziţia sa cu privire la acest conflict.

