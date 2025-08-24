Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

Stiri externe
24-08-2025 | 10:13
ucraina drona
Getty

Forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 72 de drone în noaptea de 23-24 august. De partea cealaltă, Kievul a răspuns cu un asalt pe măsură pe teritoriul rus.

autor
Alexandru Toader

Forțele aeriene ucrainene au raportat că 48 dintre drone au fost doborâte sau blocate, notează Ukrainska Pravda.

Ucraina a lansat o serie de atacuri cu drone pe teritoriul rus duminică, ziua în care sărbătoreşte independenţa, provocând incendii într-o centrală nucleară şi un terminal petrolier, în contextul în care eforturile diplomatice de soluţionare a conflictului se află într-un impas.

În timp ce perspectiva unei întâlniri între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski se îndepărtează, autorităţile locale ruse au anunţat în cursul nopţii că au interceptat drone ucrainene în regiuni uneori îndepărtate de front, precum Sankt Petersburg (nord-vest) sau Volga.

Doar puţin după miezul nopţii (21:00 GMT), unul dintre aceste aparate a fost doborât de apărarea antiaeriană rusă şi „a explodat, avariind un transformator auxiliar” pe terenul centralei nucleare situate în regiunea rusă de frontieră Kursk, a anunţat operatorul acesteia pe contul său Telegram. „Incendiul a fost stins”, a adăugat acesta, precizând că nu au existat victime, dar că funcţionarea unui reactor a fost redusă. „Nivelul de radiaţii pe site-ul industrial al centralei nucleare din Kursk şi în împrejurimi nu s-a modificat şi corespunde nivelurilor normale”, potrivit aceleiaşi surse.

Citește și
Melania Trump
Soția lui Erdogan, apel către Melania Trump pentru copii din Gaza: „Nu doar copiilor din Ucraina li s-a curmat veselia”

De la începutul luptelor, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) avertizează asupra riscului unei catastrofe, în special la centrala nucleară de la Zaporijjie, din sudul Ucrainei, ocupată din martie 2022 de Rusia.

În august 2024, Vladimir Putin a acuzat Kievul că intenţionează să lovească centrala situată în regiunea Kursk, aflată atunci sub ofensiva ucraineană. Forţele ruse au recucerit-o în primăvară.

Pe coasta Mării Baltice, interceptarea a 10 drone în portul Ust-Luga, lângă Sankt Petersburg, a provocat un incendiu într-un terminal petrolier al grupului rus Novatek, a declarat guvernatorul regional Alexandre Drozdenko pe Telegram. „Pompierii şi Ministerul Situaţiilor de Urgenţă lucrează pentru a-l stinge”, a adăugat el.

Rusia a lansat o ofensivă militară de amploare în Ucraina în februarie 2022 şi controlează în prezent aproximativ 20% din această ţară vecină, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.

În ultimele săptămâni, pe măsură ce discuţiile pentru a pune capăt conflictului s-au accelerat sub presiunea lui Donald Trump, Ucraina a lansat zeci de drone către teritoriul rus. Ea vizează în special rafinăriile şi depozitele de petrol ruseşti pentru a le împiedica capacitatea de a finanţa ofensiva.

Aceste atacuri au fost invocate ca fiind cauza creşterii preţurilor la combustibili în Rusia, care au atins niveluri record în ciuda suspendării exporturilor de benzină decretate de guvern.

Ministerul rus al Energiei a atribuit preţurile ridicate „cererii sezoniere ridicate şi lucrărilor agricole”, fără a menţiona atacurile ucrainene.

Vineri, premierul ungar Viktor Orban a anunţat că a solicitat ajutorul lui Donald Trump în faţa dificultăţilor sale de aprovizionare cu petrol rusesc prin oleoductul Drujba, bombardat, potrivit lui, de Kiev.

Noile atacuri ucrainene au avut loc în timp ce Ucraina, fosta republică sovietică, sărbătoreşte duminică 34 de ani de independenţă. „Poporul ucrainean nu se va preda niciodată şi nu va renunţa niciodată la independenţa sa”, a insistat şeful armatei Oleksandr Sirski duminică dimineaţă, în timp ce şeful diplomaţiei Andriï Sibiga a calificat independenţa Ucrainei drept „piatra de temelie a securităţii Europei”.

În contextul în care Ucraina este bombardată zilnic, o femeie de 47 de ani a murit duminică dimineaţă într-un atac cu drone ruseşti în regiunea Dnepropetrovsk (est), potrivit guvernatorului regional.

Pe front, armata rusă şi-a mărit câştigurile teritoriale în ultimele luni, în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase şi mai slab echipate. Sâmbătă, ea a revendicat cucerirea a două sate din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, avansând în special spre oraşul Kostiantinivka, un bastion important pe drumul spre Kramatorsk, care este la rândul său un punct important pentru logistica ucraineană.

În timp ce Moscova şi Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unei eventuale întâlniri cu omologul său rus, Donald Trump a anunţat vineri că îşi acordă „două săptămâni” pentru a decide poziţia sa cu privire la acest conflict.

Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Sursa: Ukrainska Pravda, News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, Kursk,

Dată publicare: 24-08-2025 09:53

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor
Stiri actuale
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

Oficialii americani au blocat Ucraina să folosească rachetele cu rază lungă primite din SUA împotriva Rusiei, încă din primăvară, pentru a sprijini eforturile administrației Trump de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor de pace.

Soția lui Erdogan, apel către Melania Trump pentru copii din Gaza: „Nu doar copiilor din Ucraina li s-a curmat veselia”
Stiri externe
Soția lui Erdogan, apel către Melania Trump pentru copii din Gaza: „Nu doar copiilor din Ucraina li s-a curmat veselia”

Prima doamnă a Turciei, Emine Erdogan, i-a scris soţiei preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, pe care a îndemnat-o să ia legătura cu premierul israelian şi să ridice problema copiilor din Gaza.

Zelenski anunță că e dispus să se întâlnească cu Putin „în orice formă”: „Moscova încearcă din nou să tragă de timp”
Stiri externe
Zelenski anunță că e dispus să se întâlnească cu Putin „în orice formă”: „Moscova încearcă din nou să tragă de timp”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a invitat, sâmbătă, ţările din sud să-l aducă pe liderul rus Vladimir Putin la masa negocierilor privind conflictul din Ucraina şi să favorizeze astfel pacea.

Recomandări
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor
Stiri actuale
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

Oficialii americani au blocat Ucraina să folosească rachetele cu rază lungă primite din SUA împotriva Rusiei, încă din primăvară, pentru a sprijini eforturile administrației Trump de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor de pace.

De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali
Stiri Politice
De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali

Premierul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova, în prima sa vizită externă de când a preluat fotoliul de la Palatul Victoria. A fost primit de omologul său de la Chișinău, Dorin Recean.

Cutremur în România, înregistrat duminică dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Stiri actuale
Cutremur în România, înregistrat duminică dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminică, la ora 7:15, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12