Alertă de securitate pe aeroportul din Vilnius: Zborul președintelui Lituaniei, întârziat din cauza unei drone
Avionul la bordul căruia se afla președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, nu a putut ateriza pe aeroportul din Vilnius o perioadă, după ce au fost primite informații despre observarea unei drone, a relatat secretarul de presă, conform LRT.
„Pe măsură ce ne apropiam de aeroportul din Vilnius, am primit informații despre o dronă care fusese observată și despre faptul că aterizarea nu era încă sigură. Piloții au luat toate măsurile de siguranță și au aterizat după un timp”, a spus Beržinskas.
Potrivit Flightradar24, avionul președintelui a decolat de la Helsinki la ora 19:10 pe 2 septembrie, apoi a survolat centrul Lituaniei și a aterizat la Vilnius la ora 21:17, relatează Delfi. Un zbor direct de la Helsinki la Vilnius durează aproximativ o oră și jumătate.
Conform LRT, drona a fost observată deasupra cartierului Liepkalnis din Vilnius. Încă nu se știe cui i-a aparținut.
La sfârșitul lunii iulie, poliția lituaniană a raportat că locuitorii locali au observat o dronă neidentificată traversând spațiul aerian lituanian dinspre Belarus. Cinci zile mai târziu, drona a fost găsită la poligonul de antrenament Gaižiūnai din districtul Jonava. Se pare că drona este similară cu drona Gerbera folosită de trupele ruse în războiul cu Ucraina.
Sursa: StirilePROTV
Etichete: presedinte, avion, alerta, drona,
Dată publicare:
03-09-2025 11:42