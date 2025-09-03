Alertă de securitate pe aeroportul din Vilnius: Zborul președintelui Lituaniei, întârziat din cauza unei drone

03-09-2025 | 11:47
Avion
Avionul la bordul căruia se afla președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, nu a putut ateriza pe aeroportul din Vilnius o perioadă, după ce au fost primite informații despre observarea unei drone, a relatat secretarul de presă, conform LRT.

Vlad Dobrea

„Pe măsură ce ne apropiam de aeroportul din Vilnius, am primit informații despre o dronă care fusese observată și despre faptul că aterizarea nu era încă sigură. Piloții au luat toate măsurile de siguranță și au aterizat după un timp”, a spus Beržinskas.

Potrivit Flightradar24, avionul președintelui a decolat de la Helsinki la ora 19:10 pe 2 septembrie, apoi a survolat centrul Lituaniei și a aterizat la Vilnius la ora 21:17, relatează Delfi. Un zbor direct de la Helsinki la Vilnius durează aproximativ o oră și jumătate.

Conform LRT, drona a fost observată deasupra cartierului Liepkalnis din Vilnius. Încă nu se știe cui i-a aparținut.

La sfârșitul lunii iulie, poliția lituaniană a raportat că locuitorii locali au observat o dronă neidentificată traversând spațiul aerian lituanian dinspre Belarus. Cinci zile mai târziu, drona a fost găsită la poligonul de antrenament Gaižiūnai din districtul Jonava. Se pare că drona este similară cu drona Gerbera folosită de trupele ruse în războiul cu Ucraina.

impuscat texas
Un bărbat a împușcat mortal un băiat de 11 ani care i-a sunat la ușă și a fugit, o farsă virală pe TikTok

