Locuitorii din Delta Dunării, treziți în miez de noapte de un nou atac rusesc la graniță. Dronele au lovit portul Ismail

Locuitorii din Delta Dunării au fost treziți în miez de noapte de un nou atac al Rusiei în apropiere de granița cu Ucraina.

Zeci de drone au lovit obiective strategice din zona portului Izmail. Așa că alarmele au început să sune.

Oamenii din Plauru spun că au auzit zgomote puternice. Mai mult, casele s-au cutremurat, iar cerul s-a luminat.

Populația, avertizată prin RO-Alert

Autoritățile de la noi au transmis un mesaj RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Iar locuitorii din Tulcea au scris pe rețelele de socializare că au auzit avioane care survolează orașul.

Armata Moscovei ar fi vizat, de această dată, infrastructura de gaz și electricitate.

"În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Daniel Năstase.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













