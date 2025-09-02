Un nou atac cu drone în Ucraina. O persoană a fost ucisă, iar altele au fost rănite în Bila Tserkva, regiunea Kiev

Un incendiu a izbucnit în Bila Tserkva, regiunea Kiev, ca urmare a unui atac cu drone ruseşti, o persoană a fost ucisă şi există victime.

Potrivit agenţiei Ukrinform, acest lucru a fost anunţat pe Facebook de către şeful interimar al Consiliului Local din Bila Tserkva, Volodimir Vovkotrub.

”Pentru a doua noapte consecutivă, comunitatea din Bila Tserkva este atacată de drone inamice. Ca urmare, a izbucnit un incendiu. Din păcate, există victime şi se ştie că o persoană a murit”, a scris el.

Potrivit oficialului, toate serviciile relevante lucrează deja pentru a elimina consecinţele. Vovkotrub a avertizat că în unele zone este posibil să se formeze fum şi a îndemnat cetăţenii să închidă ferestrele şi să rămână calmi.

#BilaTserkva community, #Kyiv region under attack by enemy drones for second night in a row ???????????????????? Body of one killed in garage cooperative fire extinguishing found ???????????? pic.twitter.com/bfY5S8pxvs — Aurora Borealis ???? (@aborealis940) September 2, 2025

Şeful Administraţiei Militare Regionale din Kiev, Mykola Kalashnyk, a clarificat că trupul bărbatului decedat a fost găsit în timpul stingerii unui incendiu într-o cooperativă de garaje.

„În oraş, s-au înregistrat pagube la geamurile clădirilor cu mai multe etaje, incendii pe teritoriul unei cooperative de garaje, în incinta întreprinderilor comerciale şi industriale”, a scris el, promiţând că va furniza informaţii mai detaliate ulterior.

În această noapte a izbucnit un incendiu de amploare ca urmare a unui atac cu drone ruseşti asupra clădirilor nerezidenţiale din Sumi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













