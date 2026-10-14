Algoritmul Facebook va putea fi configurat cu ajutorul AI-ului. Instagram are deja această funcție

Cu ajutorul AI-ului, algoritmul de recomandare a postărilor de pe Facebook va putea fi configurat de fiecare utilizator, conform News.ro.

Utilizatorii vor putea pur şi simplu să selecteze subiectele care îi interesează, iar algoritmul va alege mai multe postări care corespund pentru a fi afişate în newsfeed.

La fel, pot fi selectate şi subiecte care nu sunt de interes, iar algoritmul va încerca să nu mai afişeze postări pe aceste subiecte în fluxul de conţinut.

Noua facilitate va fi disponibilă în meniul contextual care este afişat la apăsarea celor trei puncte din dreptul fiecărei postări.

Meta susţine că schimbările vor deveni vizibile imediat.

Funcţionalitatea Your Algorithm ajunge pe Facebook după ce a fost deja lansată pe Instagram, în decembrie 2025.