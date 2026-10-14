Algoritmul Facebook va putea fi configurat cu ajutorul AI-ului. Instagram are deja această funcție

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Instagram algoritm
Instagram.com

Facebook le va oferi utilizatorilor acces la funcţionalitatea „Your Algorithm”, care le va permite acestora să aleagă subiectele de care sunt interesaţi şi cele care nu vor să le apară în newsfeed.

autor
Ines Paris

Cu ajutorul AI-ului, algoritmul de recomandare a postărilor de pe Facebook va putea fi configurat de fiecare utilizator, conform News.ro.

Utilizatorii vor putea pur şi simplu să selecteze subiectele care îi interesează, iar algoritmul va alege mai multe postări care corespund pentru a fi afişate în newsfeed.

La fel, pot fi selectate şi subiecte care nu sunt de interes, iar algoritmul va încerca să nu mai afişeze postări pe aceste subiecte în fluxul de conţinut.

Noua facilitate va fi disponibilă în meniul contextual care este afişat la apăsarea celor trei puncte din dreptul fiecărei postări.

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Meta susţine că schimbările vor deveni vizibile imediat.

Funcţionalitatea Your Algorithm ajunge pe Facebook după ce a fost deja lansată pe Instagram, în decembrie 2025.

Cum se activează „Your Algorithm”

  1. Deschide Instagram și apasă pe Reels, din meniul de jos
  2. Mergi în colțul din dreapta sus al ecranului Reels.
  3. Atinge pictograma cu două linii și inimioare mici.
  4. Acum, pagina „Your Algorithm” se va deschide, potrivit Instagram.com.

După ce activezi funcția, poți vedea principalele tale interese: un rezumat al subiectelor pe care Instagram le-a considerat interesante pentru tine.

Următorul pas este să îți ajustezi preferințele: caută subiectele pe care vrei să le vezi mai mult sau mai puțin, iar conținutul Reels și Explore va reflecta alegerile tale. Totul este un singur sistem, așa că modificările pe care le faci în Reels sau Explore se păstrează între ambele.

Sursa: News.ro

Etichete: facebook, instagram, algoritm, inteligenta artificiala,

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