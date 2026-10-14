În Japonia, constructorii auto își unesc forțele cu firmele de tehnologie pentru a dezvolta vehicule autonome, roboți și chiar aparate de transport zburătoare.

Miza este uriașă: Japonia încearcă să țină pasul cu rivalii chinezi, într-o industrie care susține milioane de locuri de muncă.

Mașini care se conduc singure, roboți umanoizi și vehicule care vor putea transporta pasageri printre nori. Toate pot fi admirate la un târg de tehnologie, care are loc zilele acestea în Japonia. Viitorul transportului este pus în scenă cu ajutorul inteligenței artificiale. Evenimentul reunește peste 200 de expozanți, inclusiv companii internaționale.

Însă, pentru japonezi, tehnologia nu este doar o demonstrație de forță, ci și o posibilă soluție la o problemă demografică. Populația îmbătrânește, numărul persoanelor apte de muncă scade, iar în unele comunități rurale, transportul public devine tot mai greu de asigurat. Vehiculele autonome ar putea fi o alternativă.

Mouri Mika, vizitatoare: „Pe măsură ce populația activă a Japoniei scade ca număr, vehiculele autonome vor deveni tot mai necesare în zonele rurale. Eu cred că, în următorii ani, vom vedea o răspândire tot mai mare a acestor mașini fără șofer în multe regiuni din Japonia”.

În paralel, o altă companie niponă lucrează la dezvoltarea unor vehicule aeriene, care să poată zbura pe viitor pe cerul Japoniei și nu numai.

Yosuke Nishi, directorul companiei Shirogane Lab: „Vrem să le oferim oamenilor posibilitatea de a alege: să călătorească pe șosea sau prin aer”.

Japonezii mizează pe colaborarea dintre constructorii auto tradiționali și companiile de tehnologie

În spatele acestor demonstrații spectaculoase se află o competiție economică serioasă. În 2024, Japonia a exportat aproximativ 4,22 milioane de autovehicule. China - aproape 5,86 milioane și a devenit cel mai mare exportator auto din lume. În plus, producătorii chinezi au câștigat teren în domeniul mașinilor electrice și al bateriilor.

Japonezii mizează acum pe colaborarea dintre constructorii tradiționali și companiile de tehnologie. Pentru că, în cursa pentru transportul viitorului, nu va mai conta doar cine produce cea mai bună mașină, ci și cine dezvoltă cel mai performant, sigur și inteligent sistem.

Louisa Prieto, vizitatoare a expoziției: „Inteligența artificială este impresionantă. Cred că este deja folosită de foarte mulți oameni în industria auto și că există numeroase oportunități de dezvoltare. Pe de altă parte, trebuie să ai multă încredere în deciziile luate de acest sistem, iar asta poate fi un pic înfricoșător”.

În contextul dezvoltării rapide a inteligenței artificiale, producătorii auto din Japonia își extind orizonturile și dincolo de industria automobilelor. La unele standuri, roboții atrag privirile vizitatorilor. Unul, de exemplu, joacă baschet. A reușit să înscrie 2.020 de aruncări libere consecutive - performanță omologată de Cartea Recordurilor.