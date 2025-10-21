Amza Pellea, premiat pentru cel mai bun rol principal în comedie, la 46 de ani de la premiera filmului „Nea Marin Miliardar”

La 46 de ani de la premiera filmului „Nea Marin Miliardar" și la 42 de ani de la moartea lui, Amza Pellea a primit premiul pentru cel mai bun rol principal într-un film de comedie românesc, în cadrul festivalului „Bucharest Best Comedy Film”- 2025.

Cel mai bun actor în rol secundar a fost ales Mihai Mălaimare, iar cea mai bună actriță în rol secundar, Adina Popescu, tot din pelicula „Nea Mărin Miliardar”.

Cel mai bun actor de comedie a fost desemnat Dem Rădulescu, pentru filmele „Brigada diverse” şi „Astă seară dansăm în familie”, iar Tora Vasilescu a fost desemnată cea mai bună actriță.

Cel mai popular film de comedie românesc a fost „Brigada Diverse”.

