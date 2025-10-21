Amza Pellea, premiat pentru cel mai bun rol principal în comedie, la 46 de ani de la premiera filmului „Nea Marin Miliardar”

Cultura
21-10-2025 | 19:45
×
Codul embed a fost copiat

La 46 de ani de la premiera filmului „Nea Marin Miliardar" și la 42 de ani de la moartea lui, Amza Pellea a primit premiul pentru cel mai bun rol principal într-un film de comedie românesc, în cadrul festivalului „Bucharest Best Comedy Film”- 2025.

autor
Bianca Ghiță

Cel mai bun actor în rol secundar a fost ales Mihai Mălaimare, iar cea mai bună actriță în rol secundar, Adina Popescu, tot din pelicula „Nea Mărin Miliardar”.

Cel mai bun actor de comedie a fost desemnat Dem Rădulescu, pentru filmele „Brigada diverse” şi „Astă seară dansăm în familie”, iar Tora Vasilescu a fost desemnată cea mai bună actriță.

Cel mai popular film de comedie românesc a fost „Brigada Diverse”.

România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

Sursa: Pro TV

Etichete: actor, film, amza pellea,

Dată publicare: 21-10-2025 19:45

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Citește și...
Jennifer Lawrence a declarat că se teme pentru viitorul copiilor. „Sunt îngrozită. Nu mai există empatie”
Stiri Mondene
Jennifer Lawrence a declarat că se teme pentru viitorul copiilor. „Sunt îngrozită. Nu mai există empatie”

Actriţa americană Jennifer Lawrence a declarat luni, la prezentarea celui mai recent film al său, "Die My Love", la Festivalul de Film de la Roma, că încă se teme pentru viitorul copiilor.

 

O investigație marca „România, te iubesc!”, semnată de Alex Dima, prezentată la Astra Film Festival. „E o poveste care doare”
Cultura
O investigație marca „România, te iubesc!”, semnată de Alex Dima, prezentată la Astra Film Festival. „E o poveste care doare”

Sibiul este în această săptămână capitala filmului documentar. Peste 70 de pelicule pot fi urmărite în oraș, multe dintre ele în premieră.

Animest și PRO TV anunță câștigătorul celei de-a doua ediții a concursului TOON SCRIPTS
Stiri Mondene
Animest și PRO TV anunță câștigătorul celei de-a doua ediții a concursului TOON SCRIPTS

PARTENERIAT. Festivalul Internațional de Film de Animație Animest și PRO TV au desemnat câștigătorul celei de-a doua ediții a concursului de scenarii de seriale de animație TOON SCRIPTS.  

Daniel Craig revine pe marele ecran în rolul unui detectiv. Pelicula a deschis Festivalul de Film de la Londra
Stiri Mondene
Daniel Craig revine pe marele ecran în rolul unui detectiv. Pelicula a deschis Festivalul de Film de la Londra

De la James Bond la detectivul care rezolvă cazuri complicate. Vorbim despre actorul Daniel Craig și noul său film.

Premii, emoții și ovații: filmele aplaudate minute în șir la Veneția ajung la Les Film de Cannes à Bucarest
Cultura
Premii, emoții și ovații: filmele aplaudate minute în șir la Veneția ajung la Les Film de Cannes à Bucarest

PARTENERIAT. Selecția din acest an de la Les Films de Cannes à Bucarest aduce povești puternice, pline de emoție și imagini memorabile, conectând publicul român cu marile festivaluri europene.

Recomandări
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Partidele din coaliție au decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie, fără candidat comun
Stiri Politice
Partidele din coaliție au decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie, fără candidat comun

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie.

Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război
Stiri actuale
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 Octombrie 2025

46:58

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28