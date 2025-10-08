Premii, emoții și ovații: filmele aplaudate minute în șir la Veneția ajung la Les Film de Cannes à Bucarest

Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch (câștigătorul Leului de Aur la Veneția) explorează cu sensibilitate relațiile de familie într-o serie de trei povești interconectate. Bugonia lui Yorgos Lanthimos, cu Emma Stone în rolul principal, surprinde prin umor absurd o poveste cu conspiraționiști și o Emma Stone într-o ipostază total neașteptată: tunsă zero și cu un machiaj greu de uitat. Below the Clouds în regia lui Gianfranco Rosi (distins cu Premiul Special al Juriului) este un documentar superb vizual despre viața din sudul Italiei pe care l-ai putea folosi drept punct de pornire pentru a plănui o vacanță sub cerul Italiei. Dacă îți place să dezbați cu prietenii nedreptățile și absurdul lumii moderne, atunci No Other Choice de coreanul Park Chan-wook este punctul perfect de pornire. O satiră neagră despre presiune și disperare financiară care împinge individul la gesturi extreme, un subiect care a stârnit, evident, controverse internaționale. Aceste titluri confirmă faptul că, dincolo de marile premii și vedetele covorului roșu, cinemaul de autor rămâne un spațiu viu de reflecție și experiment. Iar reacția publicului de la Veneția este dovada clară că poveștile personale, bine spuse, nu au nevoie de efecte speciale ca să rămână în suflet. Programul complet este disponibil pe filmedefestival.ro și pe pagina de Facebook și Instagram a festivalului. Bilete sunt disponibile pe Eventbook.ro

Bonusuri în exclusivitate: debuturi, echipe românești și povești din lumea reală

Les Films de Cannes à Bucarest aduce în România și patru titluri din secțiunea Un Certain Regard de la Cannes 2025, locul unde se nasc vocile curajoase și filmele cu viziuni originale. Cu toții o cunoașteți din celebra serie Twilight, unde a jucat rolul Bellei, care i-a adus milioane de fani în întreaga lume. De la blockbuster la filme artsy, cariera lui Kristin s-a nuanțat de-a lungul anilor, actrița remarcându-se pe covorul roșu de la Cannes. Așa că, în acest an, Kristen Stewart surprinde printr-un debut regizoral remarcabil cu The Chronology of Water, un film despre o tânără speranță a înotului de performanță, care fuge de abuzurile din casa ei câștigând o bursă în Texas.

Este o bucurie să aflăm că o echipă pasionată de profesioniști români a lucrat la un film premiat la Cannes. I Only Rest in the Storm este o co-producție Portugalia–România–Brazilia și a obținut Premiul pentru cea mai bună actriță (Cleo Diára). După proiecția din România de la Les Films de Cannes à Bucarest, publicul va avea ocazia să întâlnească echipa română în sala de cinema.

FrațiiTarzan și Arab Nasser, cei care semnează regia Once Upon a Time in Gaza sunt, probabil, singurii cineaști care pot vorbi despre corupție, prietenie, trafic de droguri și falafel în același film și să iasă ceva profund, simpatic și ironic în același timp. Cei doi spun o poveste din inima unei realități greu de imaginat, dar o fac cu o naturalețe și o doză de umor negru care i-a cucerit pe spectatorii de la Cannes și le-a adus premiul pentru regie.

Pillion, premiat pentru cel mai bun scenariu, este o comoară ascunsă printre titlurile canneze, film cu umor britanic, al cărui personaj învață despre viață în timp ce intră într-o gașcă de motocicliști. Colin ar putea fi noul underdog din acest festival. Haideți la film!

