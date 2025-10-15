Animest și PRO TV anunță câștigătorul celei de-a doua ediții a concursului TOON SCRIPTS

15-10-2025 | 15:42
PARTENERIAT. Festivalul Internațional de Film de Animație Animest și PRO TV au desemnat câștigătorul celei de-a doua ediții a concursului de scenarii de seriale de animație TOON SCRIPTS.

 

Stirileprotv

Proiectul Emptinest, semnat de Teodora Mihăilă și Alberto Păduraru, a impresionat juriul prin sensibilitatea sa și va beneficia de un contract pentru dezvoltarea episodului-pilot și a bibliei serialului, sub îndrumarea unor producători TV cu experiență.

Anunțul a fost făcut în cadrul Galei de Închidere a festivalului Animest.20, care a avut loc sâmbătă, 11 octombrie, la Cinema Elvire Popesco.

Un proiect despre maternitate și creștere

Juriul competiției, format din Bastien Dubois (Franța, regizor nominalizat la Oscar), Ana Agopian (România, scenaristă, regizoare și coordonator al Departamentului Scenaristică-Filmologie din cadrul UNATC) și Peter Kerek (România, Senior Development Executive la PRO TV), a ales Emptinest pentru potențialul său de a deveni „o poveste emoționantă și plină de metafore despre maternitate și creștere".

Despre TOON SCRIPTS

Concursul TOON SCRIPTS, organizat de Animest în colaborare cu PRO TV, își propune să descopere și să susțină talentele emergente din domeniul scenariilor de animație pentru televiziune. Competiția oferă câștigătorilor o oportunitate unică de a-și dezvolta proiectele alături de profesioniști experimentați din industria TV.

În cadrul ediției Animest.20, festivalul a organizat și un masterclass susținut de Cristina Iliescu (headwriter) și Vasi Alboiu (creative director), creatorii serialului de animație TUP. Cei doi au împărtășit din culisele procesului creativ, vorbind despre colaborarea dintre regizor și scenariști, dinamica writer's room-ului și provocările adaptării scenariilor pentru producție.

Despre Animest

Animest este singurul eveniment cinematografic din România care califică filme pe lista candidaților eligibili la Oscaruri. Ediția aniversară Animest.20 a transformat Bucureștiul timp de 10 zile în cel mai mare hub de animație din Europa, atrăgând aproape 20.000 de spectatori în cele 7 locații de festival.

Următoarea ediție, Animest.21, se va desfășura în perioada 2-11 octombrie 2026.

Festival Internațional de Film de Animație Animest
www.animest.ro

