Daniel Craig revine pe marele ecran în rolul unui detectiv. Pelicula a deschis Festivalul de Film de la Londra

09-10-2025 | 09:52
De la James Bond la detectivul care rezolvă cazuri complicate. Vorbim despre actorul Daniel Craig și noul său film.

Pelicula a deschis Festivalul de Film de la Londra. Daniel Craig spune că a fost emoționant să joace alături de atâția actori talentați precum Mila Kunis, Andrew Scott sau Jeremy Renner.

Personajul său, detectivul Blanc, călătorește în statul New York pentru a investiga o crimă. Filmul va fi lansat în cinematografe pe 26 noiembrie.

