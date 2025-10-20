O investigație marca „România, te iubesc!”, semnată de Alex Dima, prezentată la Astra Film Festival. „E o poveste care doare”

Sibiul este în această săptămână capitala filmului documentar. Peste 70 de pelicule pot fi urmărite în oraș, multe dintre ele în premieră.

În weekend, a fost prezentată o investigație marca „România, te iubesc!”, semnată de colegul nostru Alex Dima. După proiecție, a urmat și o dezbatere la care a participat inclusiv vicepremierul Tanczos Barna.

Cei prezenți în Sala Thalia au putut urmări ancheta "Înot împotriva sistemului", semnată de Alex Dima.

Alex Dima: „E o poveste care doare, ca mai toate poveștile pe care noi le arătăm la 'România, te iubesc!''. Sunt investiții făcute fără cap, făcute de politicieni care nu înțeleg de ce are nevoie real comunitatea respectivă”.

După proiecție, o urmat o dezbatere moderată de Cristian Leonte. Vicepremierul Tanczos Barna și managerul Muzeului Astra din Sibiu au fost prezenți. Publicul a avut ocazia să pună întrebări.

Cristian Leonte: „Încet, încet din câte o întrebare, o replică, din câte o glumă, un rezultat amar, cred că încercăm să schimbăm câte ceva în jurul nostru”.

Paula Herlo: „Emisiunea se difuzează și milioane de telespectatori din case privesc dar noi nu știm exact ce simt ei când se uită la emisiune și Astra Film Festival asta ne aduce nouă, bucuria de a fi în public”.

Peste 70 de producții de non-ficțiune pot fi urmărite la ediția din acest an a festivalului. Temele sunt diverse.

Tânăr: „Atracția (festivalului) este că învățăm lucruri noi, suntem mult mai aproape de cei care pot face o diferență și cei care se implică activ”.

Documentarele prezentate concurează în cele cinci secțiuni ale festivalului.

Pentru cei mai mici spectatori, există programul de educație Astra Film Junior.

Iar pentru studenții la film se desfășoară, pentru al doilea an la rând, un program de formare.

Csilla Kato, director artistic Astra Film Festival: „Sunt povești de viață despre oameni care pot să fie pe lângă noi, nu sunt cu actori, nu e ficțiune și poveștile lor sunt despre exact aceleași încercări și provocări pe care le trăim noi cu toții în constrângerea societăților în care trăim dar și în viața intimă”.

Cea de-a 32 a ediție a Astra Film Festival se încheie duminică. Un bilet pentru vizionarea unui documentar costă 25 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













