O investigație marca „România, te iubesc!”, semnată de Alex Dima, prezentată la Astra Film Festival. „E o poveste care doare”

Cultura
20-10-2025 | 09:18
Sibiul este în această săptămână capitala filmului documentar. Peste 70 de pelicule pot fi urmărite în oraș, multe dintre ele în premieră.

autor
Octavian Moldovan

În weekend, a fost prezentată o investigație marca „România, te iubesc!”, semnată de colegul nostru Alex Dima. După proiecție, a urmat și o dezbatere la care a participat inclusiv vicepremierul Tanczos Barna.

Cei prezenți în Sala Thalia au putut urmări ancheta "Înot împotriva sistemului", semnată de Alex Dima.

Alex Dima: „E o poveste care doare, ca mai toate poveștile pe care noi le arătăm la 'România, te iubesc!''. Sunt investiții făcute fără cap, făcute de politicieni care nu înțeleg de ce are nevoie real comunitatea respectivă”.

După proiecție, o urmat o dezbatere moderată de Cristian Leonte. Vicepremierul Tanczos Barna și managerul Muzeului Astra din Sibiu au fost prezenți. Publicul a avut ocazia să pună întrebări.

RTI
Familii fără speranță și fără soluții – Pericolul dependenței, un reportaj de Alex Dima, duminică, la România, te iubesc!

Cristian Leonte: „Încet, încet din câte o întrebare, o replică, din câte o glumă, un rezultat amar, cred că încercăm să schimbăm câte ceva în jurul nostru”.

Paula Herlo: „Emisiunea se difuzează și milioane de telespectatori din case privesc dar noi nu știm exact ce simt ei când se uită la emisiune și Astra Film Festival asta ne aduce nouă, bucuria de a fi în public”.

Peste 70 de producții de non-ficțiune pot fi urmărite la ediția din acest an a festivalului. Temele sunt diverse.

Tânăr: „Atracția (festivalului) este că învățăm lucruri noi, suntem mult mai aproape de cei care pot face o diferență și cei care se implică activ”.

Documentarele prezentate concurează în cele cinci secțiuni ale festivalului.

Pentru cei mai mici spectatori, există programul de educație Astra Film Junior.

Iar pentru studenții la film se desfășoară, pentru al doilea an la rând, un program de formare.

Csilla Kato, director artistic Astra Film Festival: „Sunt povești de viață despre oameni care pot să fie pe lângă noi, nu sunt cu actori, nu e ficțiune și poveștile lor sunt despre exact aceleași încercări și provocări pe care le trăim noi cu toții în constrângerea societăților în care trăim dar și în viața intimă”.

Cea de-a 32 a ediție a Astra Film Festival se încheie duminică. Un bilet pentru vizionarea unui documentar costă 25 de lei.

Sursa: Pro TV

Romania te iubesc, alex dima, Astra Film Festival

Dată publicare: 20-10-2025 09:18

Călătorie către suflet, pe Muntele Athos. Alex Dima și Cristian Corchiș au trăit câteva zile la Schitul Lacu
Romania, te iubesc!
Călătorie către suflet, pe Muntele Athos. Alex Dima și Cristian Corchiș au trăit câteva zile la Schitul Lacu

„Muntele Athos și întoarcerea la suflet”, partea I. În Duminica Învierii vă invităm într-o călătorie pe Muntele Athos, leagănul ortodoxiei, ultima fereastră către vechiul Bizanț, și locul în care mulți L-au găsit pe Dumnezeu.

Familii fără speranță și fără soluții – Pericolul dependenței, un reportaj de Alex Dima, duminică, la România, te iubesc!
Romania, te iubesc!
Familii fără speranță și fără soluții – Pericolul dependenței, un reportaj de Alex Dima, duminică, la România, te iubesc!

Unul din 10 români s-a drogat cel puțin o dată în viață, iar datele oficiale arată că, în țara noastră, consumul de droguri este în creștere, în timp ce vârsta celor care cad pradă acestor substanțe scade alarmant.

Alex Dima: „Niciodată n-o să dau Crăciunul meu, să mă duc să stau cu Moşul în Laponia”
Cafea cu visuri
Alex Dima: „Niciodată n-o să dau Crăciunul meu, să mă duc să stau cu Moşul în Laponia”

În episodul 12 Cafea cu visuri, Oana Andoni l-a însoţit pe Alex Dima într-o călătorie prin Ţările Nordice, unde Alex îşi doreşte să-şi ducă copii, prin Grecia, unde a avut numai vacanţe reuşite, dar şi prin locurile unde a copilărit, Pietroasele – Buzău.

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări
Stiri Justitie
Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Curtea Constituţională a României discută luni sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

„Ceartă cu țipete” între Trump și Zelenski. Liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului: „Acceptă sau vă distruge”
Stiri externe
„Ceartă cu țipete” între Trump și Zelenski. Liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului: „Acceptă sau vă distruge”

Întâlnirea recentă de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski s-a transformat într-o „ceartă cu țipete”, în care liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului ucrainean, anunță Financial Times (FT).

Manifestații împotriva violenței asupra femeilor, în România. Mii de oameni au participat la marșuri în mai multe orașe
Stiri actuale
Manifestații împotriva violenței asupra femeilor, în România. Mii de oameni au participat la marșuri în mai multe orașe

Mii de persoane au participat duminică, în mai multe orașe din țară, la un marș împotriva violenței asupra femeilor. Oamenii au vrut să tragă un semnal de alarmă, mai ales că s-au înregistrat zeci de cazuri de femicid doar în acest an.

